українська
16 апреля 2026, 8:24 Читати українською

Как быстро задекларировать доходы от аренды недвижимости

До 1 мая 2026 года следует подать декларацию о доходах за прошлый год, говорится в сообщении налоговой.

До 1 мая 2026 года следует подать декларацию о доходах за прошлый год, говорится в сообщении налоговой.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сдача недвижимости в аренду

Сдача недвижимости в аренду — это не только дополнительный доход, но и налоговый долг.

Каждый гражданин, сдающий в аренду квартиру, дом или другое помещение, должен задекларировать свои доходы до 1 мая 2026 года и уплатить в бюджет НДФЛ 18% и военный сбор — 5% до 1 августа.

Каждый гражданин, не являющийся предпринимателем, но сдающий недвижимое имущество (квартиру, дом, комнату или нежилое помещение) в аренду другому физическому лицу должен задекларировать полученный доход и уплатить в бюджет НДФЛ 18% и военный сбор — 5%.

Предельный срок подачи деклараций об имущественном положении и доходах — 1 мая. Подать декларацию плательщикам необходимо в налоговую инспекцию по месту своей регистрации.

Если арендатор является физическим лицом, не являющимся субъектом хозяйствования, лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, есть плательщик налога — арендодатель. При этом такой арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог в бюджет в сроки, установленные НКУ для квартального отчетного (налогового) периода, а именно: в течение 40 календарных дней, после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала, сумма полученного дохода, сумма уплаченного в течение отчетного налогового года налога и налогового обязательства.

При начислении дохода физическим лицом от предоставления им в аренду объектов недвижимости необходимо учитывать размер арендной платы, указанный в договоре аренды, который должен быть не меньше минимальной суммы арендного платежа за полный или неполный месяц аренды.

Как определить сумму

Минимальная сумма арендного платежа определяется по Методике определения минимальной суммы арендного платежа за недвижимое имущество физических лиц, утвержденной постановлением КМУ от 29.12.2010 места ее расположения, других функциональных и качественных показателей, устанавливаемых органом самоуправления села, поселка, места, где она расположена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

BigBend
BigBend
16 апреля 2026, 9:25
Ні, дякую.
JimmyRo
JimmyRo
16 апреля 2026, 9:52
Прямо ціла ПР кампанія на ресурсі … раніше такі кроки називали «захист інформації», користувалися цим олігархи та трохи порочні бізнесмени
