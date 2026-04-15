Uber инвестирует $10 миллиардов в роботокси и меняет бизнес-модель

Компания Uber объявила о масштабном изменении бизнес-модели, выделив более $10 млрд на закупку автономных транспортных средств и инвестиции в их разработчиков. Это решение знаменует уход от классической концепции «экономики свободного заработка», где компания не владела активами, а только объединяла водителей с пассажирами. Об этом сообщает Financial Times.

Куда пойдут деньги

Стратегия Uber предполагает два основных направления:

$7,5 млрд — на формирование собственных флотов роботакси.

$2,5 млрд — на выкуп долей в капитале технологических партнеров.

Уже в 2026 г. Uber планирует запустить сервисы автономных поездок в 15 городах мира. Для этого компания заключила партнерства с более чем десятью поставщиками, включая китайскую Baidu, американскую Rivian и производителя электрокаров Lucid. В частности, сделка с Lucid предполагает покупку 35 000 автомобилей за $2 млрд.

Почему Uber изменяет стратегию

Главная причина — угроза со стороны Waymo (Alphabet), Tesla и Zoox (Amazon). Инвесторы опасаются, что эти компании смогут предоставлять услуги перевозок напрямую, вытеснив Uber в качестве посредника. Акции Uber упали почти на 23% за последние шесть месяцев именно из-за опасений, что автономные технологии сделают традиционную модель с водителями неконкурентоспособной.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи подчеркнул, что компания готова вкладывать капитал, чтобы гарантировать себе «поставки» робота в будущем. Это существенный поворот, ведь в 2020 году Uber продал свое подразделение беспилотников за $4 млрд, пытаясь стать прибыльным. Теперь компания вынуждена тратить вдвое больше, чтобы догнать конкурентов.

Финансовый аспект и конкуренция

Uber стал прибыльным только в 2023 году после накопления $30 млрд операционных убытков. Компания постепенно повышает свою маржу — с 23% в конце 2020 года до 30% в конце прошлого года.