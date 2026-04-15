Компания Uber объявила о масштабном изменении бизнес-модели, выделив более $10 млрд на закупку автономных транспортных средств и инвестиции в их разработчиков. Это решение знаменует уход от классической концепции «экономики свободного заработка», где компания не владела активами, а только объединяла водителей с пассажирами. Об этом сообщает Financial Times.
Uber инвестирует $10 миллиардов в роботокси и меняет бизнес-модель
Куда пойдут деньги
Стратегия Uber предполагает два основных направления:
- $7,5 млрд — на формирование собственных флотов роботакси.
- $2,5 млрд — на выкуп долей в капитале технологических партнеров.
Уже в 2026 г. Uber планирует запустить сервисы автономных поездок в 15 городах мира. Для этого компания заключила партнерства с более чем десятью поставщиками, включая китайскую Baidu, американскую Rivian и производителя электрокаров Lucid. В частности, сделка с Lucid предполагает покупку 35 000 автомобилей за $2 млрд.
Почему Uber изменяет стратегию
Главная причина — угроза со стороны Waymo (Alphabet), Tesla и Zoox (Amazon). Инвесторы опасаются, что эти компании смогут предоставлять услуги перевозок напрямую, вытеснив Uber в качестве посредника. Акции Uber упали почти на 23% за последние шесть месяцев именно из-за опасений, что автономные технологии сделают традиционную модель с водителями неконкурентоспособной.
Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи подчеркнул, что компания готова вкладывать капитал, чтобы гарантировать себе «поставки» робота в будущем. Это существенный поворот, ведь в 2020 году Uber продал свое подразделение беспилотников за $4 млрд, пытаясь стать прибыльным. Теперь компания вынуждена тратить вдвое больше, чтобы догнать конкурентов.
Финансовый аспект и конкуренция
Uber стал прибыльным только в 2023 году после накопления $30 млрд операционных убытков. Компания постепенно повышает свою маржу — с 23% в конце 2020 года до 30% в конце прошлого года.
Uber сталкивается с сильной конкуренцией на быстро растущем рынке. Компания Waymo уже сотрудничает с Uber в ряде второстепенных городов, в частности в Остине и Атланте. В то же время, на ключевых рынках, таких как Лондон, она планирует работать самостоятельно — так же, как это уже сделала в Сан-Франциско.
Waymo планирует к концу этого года обеспечить 1 миллион платных поездок еженедельно в 17 городах. По прогнозам JPMorgan, к 2030 году компания может занять более 7% всего рынка райдшеринга в США.
В Сан-Франциско доля Waymo в феврале составила около 16%, в то время как в Uber — 62%, по данным аналитической компании Yipit. В общей сложности в городах и регионах США, где работает Waymo, ее доля рынка составляет примерно 7%.
