OKX запустила VIP-кампанию с бонусами до 8000 USDT

Криптовалютная биржа OKX запустила новую торговую кампанию для активных трейдеров, в пределах которой пользователи могут получить до 8000 USDT в виде торговых бонусов при выполнении заданий по торговому объему. Промоакция продлится до 11 мая 2026 года.

Участникам предлагается увеличивать торговый объем и выполнять условия кампании, получая бонусы по достижению установленных уровней. Размер вознаграждения напрямую зависит от активности трейдера.

Так, при достижении торгового объема в 10 000 000 USDT насчитывается 500 USDT в виде торговых бонусов, при объеме 50 000 000 USDT — 2500 USDT, а при объеме 100 000 000 USDT — 5000 USDT. Максимальный размер вознаграждения может достигать 8000 USDT, но их количество ограничено.

Торговые бонусы можно использовать в качестве торговой маржи, а также для компенсации торговых убытков, комиссий, комиссий по финансированию и других транзакционных расходов.

Участвовать в кампании могут как пользователи с уровнем комиссии от VIP 1 до VIP 8, так и обычные пользователи.

Подробные условия участия и распределения вознаграждений доступны на странице кампании .

О OKX

OKX — это финтех-компания, целью которой является модернизация финансов и рынков. Сегодня ее сервисами пользуется более 120 миллионов человек во всем мире — для инвестирования, осуществления транзакций и торговли цифровыми активами с использованием различных финансовых инструментов, в частности, спота, фьючерсов и децентрализованных рынков. Как одна из самых больших платформ в мире, OKX известна своей биржей, кошельком и ончейн-экосистемой, которыми пользуются как частные инвесторы, так и крупные институциональные игроки.