НБУ установил курсы валют на четверг: доллар подорожал, евро — подешевел

Национальный банк установил новые курсы валют на четверг, 16 апреля. Доллар подорожал на 2 копейки, а евро подешевел на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг НБУ установил курс доллара на уровне 43,52 грн. Это на 2 копеек больше, чем в среду (43,50 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время, курс евро на среду составляет 51,27 грн, что на 6 копеек меньше, чем в среду (51,33 грн), когда был установлен новый исторический максимум.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту