Цены на АЗС 15 апреля: дизель продолжает расти, бензин и газ стабилизировались

После вчерашнего заметного скачка цен, сегодня, 15 апреля, ситуация на украинских заправках выглядит более спокойной. Хотя большинство видов горючего зафиксировались на вчерашних отметках, дизельное топливо все еще демонстрирует восходящую динамику. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Изменения в сутки

Дизельное топливо снова подорожало — средняя цена выросла на 14 копеек по сравнению со вчерашним днем и теперь составляет 91,40 грн/л. Несмотря на замедление темпов роста (вчера прирост составил 74 копейки), этот вид горючего остается лидером по уровню удорожания.

Бензин А-95 и А-95 премиум продемонстрировали символический рост на 3 и 1 копейку соответственно. Средняя стоимость составляет 73,15 грн/л и 77,09 грн/л.

Бензин А-92 стал единственным видом подешевевшего бензина, потеряв 2 копейки в сутки. Актуальная цена — 67,32 грн/л.

Автомобильный газ после продолжительного роста подешевел на 1 копейку, и теперь его цена составляет в среднем 49,16 грн/л.

Цены АЗС на горючее и автогаз