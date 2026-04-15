Bitget запускает программу Broker Max Check с вознаграждением до 12 000 USDT для новых

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), сегодня объявила о запуске программы Broker Max Check — новой мотивационной кампании для брокеров , присоединившихся с 1 апреля 2026 года. Программа предлагает до 12 000 USDT дополнительных вознаграждений сверх стандартных комиссий в зависимости от объёма торгов, сгенерированного в первые 60 дней после подключения.

Рынок брокеров по-прежнему в значительной степени ориентирован на комиссии, при этом различия между уровнями остаются ограниченными. Программа Bitget вводит отдельный уровень вознаграждений, привязанный к ранней торговой активности, предоставляя новым брокерам дополнительный источник дохода в первые два месяца работы.

Подходящие брокеры получают поэтапные награды при достижении установленных порогов торгового объёма в течение периода кампании. Структура программы сосредоточена на первых 60 днях — периоде, который обычно определяет скорость активации и конверсию клиентов. Помимо комиссий, участники получают доступ к брокерскому порталу Bitget, специализированной операционной поддержке и инфраструктуре платформы для роста аккаунтов и управления клиентами.

Грейси Чен, CEO Bitget, отметила: «Первые недели после подключения обычно определяют, насколько быстро брокер сможет нарастить объёмы и активность клиентов. Структурированная модель вознаграждений в этот период повышает прозрачность доходов и создаёт более сильную стартовую позицию для долгосрочного роста. По мере глобального расширения сети брокеров Bitget эта программа призвана обеспечить новым партнёрам максимально ясный путь к устойчивому развитию с первого дня».

Программа проходит под девизом «Присоединяйся к лучшим — зарабатывай максимум», отражая подход Bitget к привлечению брокеров через структурированные стимулы, ориентированные на результат и выходящие за рамки одних только комиссий.

Программа Broker Max Check доступна через брокерский портал Bitget, где можно узнать о ней подробнее.