За первый квартал 2026 года количество зарегистрированных предпринимателей и юридических лиц заметно увеличилось. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В Украине более 1,8 млн ФЛП: сколько предпринимателей прибавилось за квартал
Юридические лица
По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине официально зарегистрировано 1563733 юридических лица. Для сравнения, в начале года (1 января) их было 1555887. Таким образом, за три месяца чистый прирост составил почти 7,8 тыс. компаний.
Самой популярной формой остается общество — таких в Украине насчитывается 865 947.
География бизнеса:
- г. Киев — 399 687 компаний;
- Днепропетровская область — 116 331;
- Одесская область — 97 668.
Малый бизнес: ФЛП становится больше
Сектор физических лиц-предпринимателей демонстрирует более динамичные темпы. Количество ФЛП в Украине пересекло психологическую отметку и составляет 1 801 587 человек. С начала года армия предпринимателей выросла на 19,6 тыс. человек (с 1781972 на 1 января).
Региональные лидеры по количеству ФЛП:
- Киев — 258 386;
- Днепропетровская область — 150 267;
- Львовская область — 137 627.
Источник: Минфин
