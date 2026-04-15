BlackRock: эра техгигантов слабеет — инвесторы ищут новые возможности

Если 2025 прошел под флагом мега-корпораций и рыночного импульса, то второй квартал 2026 начинается с «рекалибровки». Эксперты крупнейшей инвестиционной компании мира указывают на смену лидеров и расширение горизонтов инвестирования. Об этом идет речь в свежем отчете BlackRock.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переток капитала

Эпоха ультраконцентрации рынка в акциях технологических гигантов постепенно уходит. BlackRock отмечает, что инвесторы становятся более чувствительными к ценам, из-за чего капитал перетекает из акций роста в акции стоимости.

Лучшие результаты с начала года демонстрируют секторы, аутсайдеры в 2025 году — энергетика, материалы и товары повседневного потребления.

Акции с высокой дивидендной доходностью сейчас торгуются с историческим дисконтом, создающим окно возможностей на фоне ожиданий снижения ставок.

ШИ

Искусственный интеллект остается мощной силой, но рынок изменяет фокус. Теперь инвесторы ищут не просто разработчиков ПО, а компании, обеспечивающие физическую инфраструктуру ИИ:

Энергопотребление и охлаждение: центры обработки данных требуют огромного количества энергии.

ИИ в медицине: BlackRock выделяет здравоохранение (диагностика и разработка лекарств) как одно из самых недооцененных направлений применения ИИ.

Япония

Япония стала лидером среди развитых рынков в начале 2026 года. Победа партии Санаэ Такаичи в феврале принесла политическую стабильность и проинвестиционную программу.

В 2022 году 50% компаний на Токийской бирже торговались ниже балансовой стоимости. Сегодня таковых только 29%, и потенциал роста за счет эффективного использования капитала остается высоким.

Поиск выгодных предложений

BlackRock выделяет несколько «карманов стоимости», где акции выглядят привлекательно дешевыми:

Европейский оборонный сектор: несмотря на рост на 350% за три года, он все еще значительно дешевле американских аналогов по показателю PEG (отношение P/E к росту прибыли).

Бразилия: рынок, который глобальные инвесторы недолюбливают. Страна занимает 7% мирового ВВП, но всего 0,7% в мировом индексе акций. При этом бразильские акции торгуются с 10%-ным дисконтом к своей средней стоимости за 20 лет.

Британские банки и малый бизнес: предлагают диверсификацию для тех, кто хочет снизить зависимость порфеля от технологического сектора США.

Вывод

Рынок 2026 стал сложнее, но интереснее. Высокие оценки стоимости и геополитическая неопределенность гарантируют волатильность. В таких условиях BlackRock рекомендует переходить от пассивного инвестирования к активному выбору конкретных акций.