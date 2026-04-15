Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
15 апреля 2026, 16:25 Читати українською

BlackRock: эра техгигантов слабеет — инвесторы ищут новые возможности

Если 2025 прошел под флагом мега-корпораций и рыночного импульса, то второй квартал 2026 начинается с «рекалибровки». Эксперты крупнейшей инвестиционной компании мира указывают на смену лидеров и расширение горизонтов инвестирования. Об этом идет речь в свежем отчете BlackRock.

Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переток капитала

Эпоха ультраконцентрации рынка в акциях технологических гигантов постепенно уходит. BlackRock отмечает, что инвесторы становятся более чувствительными к ценам, из-за чего капитал перетекает из акций роста в акции стоимости.

Лучшие результаты с начала года демонстрируют секторы, аутсайдеры в 2025 году — энергетика, материалы и товары повседневного потребления.

Акции с высокой дивидендной доходностью сейчас торгуются с историческим дисконтом, создающим окно возможностей на фоне ожиданий снижения ставок.

ШИ

Искусственный интеллект остается мощной силой, но рынок изменяет фокус. Теперь инвесторы ищут не просто разработчиков ПО, а компании, обеспечивающие физическую инфраструктуру ИИ:

Энергопотребление и охлаждение: центры обработки данных требуют огромного количества энергии.

ИИ в медицине: BlackRock выделяет здравоохранение (диагностика и разработка лекарств) как одно из самых недооцененных направлений применения ИИ.

Япония

Япония стала лидером среди развитых рынков в начале 2026 года. Победа партии Санаэ Такаичи в феврале принесла политическую стабильность и проинвестиционную программу.

В 2022 году 50% компаний на Токийской бирже торговались ниже балансовой стоимости. Сегодня таковых только 29%, и потенциал роста за счет эффективного использования капитала остается высоким.

Поиск выгодных предложений

BlackRock выделяет несколько «карманов стоимости», где акции выглядят привлекательно дешевыми:

Европейский оборонный сектор: несмотря на рост на 350% за три года, он все еще значительно дешевле американских аналогов по показателю PEG (отношение P/E к росту прибыли).

Бразилия: рынок, который глобальные инвесторы недолюбливают. Страна занимает 7% мирового ВВП, но всего 0,7% в мировом индексе акций. При этом бразильские акции торгуются с 10%-ным дисконтом к своей средней стоимости за 20 лет.

Британские банки и малый бизнес: предлагают диверсификацию для тех, кто хочет снизить зависимость порфеля от технологического сектора США.

Вывод

Рынок 2026 стал сложнее, но интереснее. Высокие оценки стоимости и геополитическая неопределенность гарантируют волатильность. В таких условиях BlackRock рекомендует переходить от пассивного инвестирования к активному выбору конкретных акций.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает artem890047 и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами