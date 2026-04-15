15 апреля 2026, 16:07 Читати українською

X (Twitter) запустил функцию Cashtags для отслеживания котировок акций и криптовалют

Социальная сеть X (ранее Twitter) внедрила новую функцию под названием Cashtags, которая позволяет пользователям просматривать финансовые данные, в частности графики акций и криптовалют, прямо в своей ленте новостей.

Социальная сеть X (ранее Twitter) внедрила новую функцию под названием Cashtags, которая позволяет пользователям просматривать финансовые данные, в частности графики акций и криптовалют, прямо в своей ленте новостей.

Принцип работы Cashtags

По словам руководителя отдела продуктов X Никиты Бира, в настоящее время эта функция доступна пользователям iPhone в США и Канаде. Когда пользователь вводит в поиск название конкретного актива, система автоматически предлагает соответствующие акции или криптовалюты в виде Cashtag. Нажав на него, пользователь может просматривать публикации с обсуждением этого актива вместе с графиком цен в реальном времени, не покидая приложение.

При этом Никита Бир уточнил, что сама социальная сеть X не выступает в качестве брокера и не осуществляет торговые операции напрямую, а планирует разрабатывать инструменты для работы с финансовыми данными и предоставлять ссылки на партнерские сервисы.

Представитель компании подчеркнул, что X всегда была основным источником новостей для трейдеров и инвесторов, ведь ежедневно миллиарды долларов распределяются на основе информации из ленты новостей.

Подготовка к созданию суперприложения

Амбиции X в финансовом секторе активно воплощаются в жизнь. Помимо информационных функций, к запуску в апреле 2026 года готовится полноценная платежная платформа X Money. Компания уже получила лицензии на осуществление денежных переводов в более чем 40 штатах США. Платформа будет работать в партнерстве с платежной системой Visa, что позволит осуществлять мгновенные переводы в традиционных валютах. Ожидается, что пользователи смогут оформить металлические дебетовые карты с кэшбэком и открывать счета с высокой процентной ставкой (до 6% годовых) при поддержке традиционных банков-партнеров.

Почему это важно

Интеграция финансовых графиков непосредственно в социальную сеть сокращает время между получением информации и принятием инвестиционных решений. Это позволяет розничным инвесторам мгновенно оценивать рыночные настроения в отношении того или иного актива. В то же время запуск Cashtags в сочетании с будущей платежной системой X Money свидетельствует о системной трансформации X из классической платформы микроблогов в глобальную финтех-экосистему. В таком формате коммуникация, аналитика и движение капитала будут происходить в единой цифровой среде без необходимости переходить в сторонние банковские приложения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
