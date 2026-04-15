Кабинет Министров Украины отменил временное разрешение использовать загранпаспорта с продленным сроком действия. Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.
Продленные загранпаспорта стали недействительными: кому нужно заменить документ
Что изменилось?
Разрешение действовало с конца февраля 2022 года по 28 октября 2025 года из-за полномасштабной войны и ограничения в работе консульских служб.
Теперь «продолженные» паспорта больше не признаются действительными для международных поездок. Авиакомпании и пограничники могут отказать в посадке на рейс или въезде в другие страны.
Это касается взрослых и детей, в паспортах которых были внесены данные о членах их семей. Временное продление паспортов было введено из-за ограничения работы консульств во время войны.
Пока ситуация изменилась: дипломатические учреждения работают в привычном режиме, а филиалы ГП «Документ» оформляют паспорта за рубежом. Старые «продленные» документы больше не соответствуют международным стандартам.
Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия:
- граждане Украины от 16 лет получают паспорт на 10 лет;
- лица до 16 лет — на 4 года.
После истечения этого срока документ нужно оформлять снова.
Документ следует заменить, если:
- срок его действия истек;
- паспорт был продлен по старому временному порядку;
- в документе указаны дети или другие члены семьи по старым правилам.
«Без обновленного загранпаспорта легально путешествовать и пересекать границу невозможно», — говорится в сообщении.
Как оформить новый документ
Чтобы оформить новый документ, можно обращаться к:
- посольств или консульств Украины за границей;
- филиалов ГП «Документ» в странах, где они работают;
- в подразделения Миграционной службы в Украине или в центры предоставления административных услуг.
Загранпаспорта детей, в которых указаны данные о родителях или других членах семьи по старому временному порядку, также больше не действительны. Даже если ребенок не путешествует сейчас, его паспорт лучше обновить заранее.
Украинцы с недействительным паспортом за границей также могут обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины и оформить временное свидетельство для возвращения в Украину. Этот документ позволяет беспрепятственно возвратиться домой.
