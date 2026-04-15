Продленные загранпаспорта стали недействительными: кому нужно заменить документ

Кабинет Министров Украины отменил временное разрешение использовать загранпаспорта с продленным сроком действия. Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменилось?

Разрешение действовало с конца февраля 2022 года по 28 октября 2025 года из-за полномасштабной войны и ограничения в работе консульских служб.

Теперь «продолженные» паспорта больше не признаются действительными для международных поездок. Авиакомпании и пограничники могут отказать в посадке на рейс или въезде в другие страны.

Это касается взрослых и детей, в паспортах которых были внесены данные о членах их семей. Временное продление паспортов было введено из-за ограничения работы консульств во время войны.

Пока ситуация изменилась: дипломатические учреждения работают в привычном режиме, а филиалы ГП «Документ» оформляют паспорта за рубежом. Старые «продленные» документы больше не соответствуют международным стандартам.

Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия:

граждане Украины от 16 лет получают паспорт на 10 лет;

лица до 16 лет — на 4 года.

После истечения этого срока документ нужно оформлять снова.

Документ следует заменить, если:

срок его действия истек;

паспорт был продлен по старому временному порядку;

в документе указаны дети или другие члены семьи по старым правилам.

«Без обновленного загранпаспорта легально путешествовать и пересекать границу невозможно», — говорится в сообщении.

Как оформить новый документ

Чтобы оформить новый документ, можно обращаться к:

посольств или консульств Украины за границей;

филиалов ГП «Документ» в странах, где они работают;

в подразделения Миграционной службы в Украине или в центры предоставления административных услуг.

Загранпаспорта детей, в которых указаны данные о родителях или других членах семьи по старому временному порядку, также больше не действительны. Даже если ребенок не путешествует сейчас, его паспорт лучше обновить заранее.

Украинцы с недействительным паспортом за границей также могут обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины и оформить временное свидетельство для возвращения в Украину. Этот документ позволяет беспрепятственно возвратиться домой.