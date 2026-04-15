Криптобиржа Kraken подтверждает подготовку к IPO, несмотря на снижение оценки компании

Криптовалютная биржа Kraken продолжает подготовку к первичному размещению акций на бирже (IPO), подав конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Этот процесс происходит на фоне существенного снижения капитализации компании и параллельного привлечения инвестиций от оператора Франкфуртской фондовой биржи. Об этом сообщает BeInCrypto 15 апреля.

Подготовка к выходу на биржу и падение оценки

Генеральный директор компании Арджун Сети подтвердил статус заявки во время Всемирного экономического саммита Semafor в Вашингтоне. Первоначально документы были поданы примерно в ноябре 2025 года, вскоре после того, как биржа привлекла 800 миллионов долларов финансирования, получив оценку в 20 миллиардов долларов.

Однако в ходе инвестиционного раунда в апреле 2026 года оценка Kraken снизилась до 13,3 миллиарда долларов, что представляет собой падение примерно на 33% по сравнению с показателем конца 2025 года. В марте 2026 года компания приостановила планы по публичному листингу из-за сложных рыночных условий, но текущее заявление свидетельствует о том, что конфиденциальная заявка остается активной в ожидании более благоприятной финансовой ситуации.

Соглашение с Deutsche Börse и расширение спектра услуг

В рамках апрельского раунда финансирования группа Deutsche Börse, управляющая Франкфуртской фондовой биржей, осуществила вторичную покупку акций Kraken на сумму 200 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет полностью закрыта во втором квартале 2026 года, после чего немецкий оператор получит около 1,5% акций биржи (с учетом всех выпущенных ценных бумаг). Эта инвестиция является развитием стратегического партнерства, заключенного в декабре 2025 года. Его цель — объединить традиционные финансы и криптовалютный сектор через механизмы торговли, хранения активов и токенизацию.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua