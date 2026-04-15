Криптобиржа Kraken подтверждает подготовку к IPO, несмотря на снижение оценки компании

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2026, 15:07

Криптобиржа Kraken подтверждает подготовку к IPO, несмотря на снижение оценки компании

Криптовалютная биржа Kraken продолжает подготовку к первичному размещению акций на бирже (IPO), подав конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Этот процесс происходит на фоне существенного снижения капитализации компании и параллельного привлечения инвестиций от оператора Франкфуртской фондовой биржи. Об этом сообщает BeInCrypto 15 апреля.

Криптовалютная биржа Kraken продолжает подготовку к первичному размещению акций на бирже (IPO), подав конфиденциальную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Подготовка к выходу на биржу и падение оценки

Генеральный директор компании Арджун Сети подтвердил статус заявки во время Всемирного экономического саммита Semafor в Вашингтоне. Первоначально документы были поданы примерно в ноябре 2025 года, вскоре после того, как биржа привлекла 800 миллионов долларов финансирования, получив оценку в 20 миллиардов долларов.

Однако в ходе инвестиционного раунда в апреле 2026 года оценка Kraken снизилась до 13,3 миллиарда долларов, что представляет собой падение примерно на 33% по сравнению с показателем конца 2025 года. В марте 2026 года компания приостановила планы по публичному листингу из-за сложных рыночных условий, но текущее заявление свидетельствует о том, что конфиденциальная заявка остается активной в ожидании более благоприятной финансовой ситуации.

Соглашение с Deutsche Börse и расширение спектра услуг

В рамках апрельского раунда финансирования группа Deutsche Börse, управляющая Франкфуртской фондовой биржей, осуществила вторичную покупку акций Kraken на сумму 200 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет полностью закрыта во втором квартале 2026 года, после чего немецкий оператор получит около 1,5% акций биржи (с учетом всех выпущенных ценных бумаг). Эта инвестиция является развитием стратегического партнерства, заключенного в декабре 2025 года. Его цель — объединить традиционные финансы и криптовалютный сектор через механизмы торговли, хранения активов и токенизацию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
