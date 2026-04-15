Пенсии военных: сколько платят и какие ошибки делают при индексации

Пенсии военнослужащих регулируются отдельным законом, а при плановой индексации выплаты растут. Однако на размер пенсий наших защитников влияет не только индексация. Об этом в колонке для ЭП пишет Юлия Татик, президент АО «Всеукраинская ассоциация адвокатов». «Минфин» выбрал самое интересное.

В 2026 году, согласно плановой индексации, выплаты военным пенсионерам выросли. Однако общий размер пенсионного обеспечения военнослужащих зависит от нескольких важных параметров, прописанных в Законе «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

За выслугу лет

Пенсия за выслугу лет назначается после увольнения с военной службы при наличии соответствующего стажа. Этот вид пенсии могут получать не только военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского составов, но и сотрудники полиции, ДБР, НАБУ и других структур. Для оформления такой пенсии необходимо иметь соответствующий стаж.

Пенсия назначается независимо от возраста при наличии 25 календарных лет службы (после 1 октября 2020 года). Кроме того, такая пенсия назначается военным в возрасте от 45 лет со стажем не менее 25 лет, и только при условии, что не менее 12 лет и шести месяцев этого стажа были посвящены военной или иной соответствующей службе в структурах, указанных в статье 1 упомянутого закона.

Эту пенсию могут получить и военные, достигшие 45 лет и имеющие выслугу более 20 лет, если их уволили из-за сокращения или реформирования ВСУ.

Особенности расчёта пенсии за выслугу лет:

Военнослужащим, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет — 50%, уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья, а также уволенным со службы в полиции и других структурах — 55% суммы денежного довольствия. За каждый год выслуги более 20 лет прибавляется 3% суммы денежного довольствия.

Военнослужащим со страховым стажем 25 лет и более, из которых не менее 12 лет и шести месяцев — военная служба, служба в органах внутренних дел, полиции, ДБР, НАБУ и других, за страховой стаж 25 лет — 50%, за каждый полный год стажа свыше 25 лет прибавляется 1% соответствующих сумм денежного довольствия.

Военнослужащим, которые увольняются с военной службы на условиях Закона «О государственных гарантиях социальной защиты военнослужащих, которые увольняются со службы в связи с реформированием ВСУ, и членов их семей», за выслугу 20 лет — 50% суммы денежного обеспечения с увеличением этого размера на 3% за каждый год выслуги свыше 20 лет.

На льготных условиях к выслуге лет для определения размера пенсии засчитывается один месяц службы за три месяца времени прохождения службы, в течение которого лицо принимало участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения, интересов государства в связи с вооружённой агрессией рф.

Закон также предусматривает максимальный размер пенсии за выслугу лет: не более 70% суммы денежного довольствия. К пенсионной выплате могут добавляться надбавки на нетрудоспособных членов семьи (50% прожиточного минимума на каждого), пособие по уходу для людей с инвалидностью первой группы и одиноких пенсионеров. Возможны надбавки за особые заслуги перед Родиной.

Для назначения военной пенсии за выслугу лет необходимы: заявление; паспорт; документ, подтверждающий регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика; денежный аттестат или справка о размере денежного довольствия; справка о дополнительных видах денежного довольствия за последние 24 месяца перед увольнением; документы о страховом стаже (если пенсия назначается по стажу); военно-медицинские документы о состоянии здоровья (при необходимости); документы, подтверждающие право на надбавки и доплаты.

Пенсия по инвалидности

Военнослужащие имеют право на пенсию по инвалидности. Такая пенсия назначается, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трёх месяцев после увольнения, либо если инвалидность наступила позже этого срока, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья), возникшего в период службы или во время пребывания в плену.

Группы, причины инвалидности и время её наступления устанавливает МСЭК. В зависимости от степени утраты трудоспособности лица с инвалидностью делятся на три группы.

Размер пенсии зависит от причины и группы инвалидности. Если военный имеет инвалидность вследствие войны, то для первой группы пенсия составляет 100% денежного довольствия, для второй — 80%, для третьей — 60%. Другие военнослужащие с инвалидностью имеют право на следующие размеры пенсий: первая группа — 70%, вторая — 60%, третья — 40%.

Лица, уволенные с военной службы, подают заявления о назначении пенсии по инвалидности в территориальный орган Пенсионного фонда через уполномоченные структурные подразделения Минобороны. Лица, призванные по мобилизации другими органами, обращаются в соответствующие органы. Пакет документов должен содержать справку МСЭК и выписку ВЛК.

Индексация пенсий

Правительство провело индексацию пенсий, которая затронула и выплаты военнослужащим. С 1 марта размеры пенсий за выслугу лет и по инвалидности повышаются на коэффициент 1,121. Размер увеличения не может быть менее 100 грн и более 2 595 грн.

Индексация — важный шаг, однако необходимо продолжать реформу системы выплат, чтобы пенсии военнослужащих росли стабильно. Увеличению выплат способствовали бы изменения в системе их расчёта.

Сейчас ПФ не учитывает некоторые виды денежного довольствия военных, например ежегодные, ежеквартальные и другие разовые выплаты. По ним уплачивается ЕСВ, однако при расчёте пенсии они не учитываются. Среди других проблем — нерегулярный перерасчёт пенсий и случаи отказа ПФ его проводить.

Также фиксируются случаи ошибочной индексации на меньший коэффициент или её отсутствия. Подходы к составу и размеру денежного довольствия различаются, что создаёт пространство для разночтений и ошибок при начислении пенсий. Эти подходы необходимо унифицировать.

Эксперты предлагают создать цифровую модель назначения и автоматического перерасчёта пенсий без участия получателя. Для этого требуется дальнейшая цифровизация документооборота между ведомствами.

Начисление, перерасчёт и индексация военных пенсий должны стать прозрачными. Военнослужащие имеют право получать выплаты без дополнительных препятствий, а их размер должен обеспечивать достойную жизнь.