Геополитика бьет по роскоши: война в Иране обрушила доходы Gucci

Продажи люксового бренда Gucci значительно упали из-за последствий войны на Ближнем Востоке и трудностей с внутренней трансформацией под руководством новой команды. Об этом сообщает Bloomberg.

Обвал продаж и реакция рынка

В первом квартале выручка Gucci на сопоставимой основе снизилась на 8%, что почти вдвое превысило прогнозы аналитиков. После публикации отчета во вторник акции материнской компании Kering SA в начале торгов в Париже упали на 8,1%. В целом с начала года капитализация корпорации сократилась примерно на 14%.

Kering, находящаяся под контролем семьи Пино, в последние годы демонстрирует более слабые результаты по сравнению с конкурентами из-за снижения популярности товаров Gucci. Финансовые показатели итальянского бренда имеют решающее значение для всей группы, поскольку он приносит около 60 % совокупной прибыли.

Кадровые перестановки и изменение стратегии

За последний год Kering и Gucci прошли масштабную реструктуризацию. Лука де Мео был назначен генеральным директором группы, также сменился руководитель бренда Gucci. Должность креативного директора итальянской марки занял Демна Гвасалия, который до этого на протяжении десятилетия создавал коллекции для Balenciaga — другого бренда из портфеля Kering.

После своего назначения в сентябре Де Мео быстро обновил руководящий состав и ускорил процесс поступления подиумных коллекций в магазины. Например, некоторые модели из первой коллекции Демны для Gucci, представленной в феврале на Неделе моды в Милане, стали доступны для покупки сразу после завершения показа.

Влияние войны на Ближнем Востоке

Конфликт, начавшийся в конце февраля, существенно ударил по финансовым показателям компании. Розничная выручка Kering на Ближнем Востоке в первом квартале упала на 11%. Этот регион приносит группе около 5% от общего объема розничных продаж. В компании заявили, что внимательно отслеживают влияние конфликта на глобальные туристические тренды.

По словам финансового директора компании Армель Пулу, война привела к снижению общего объема продаж группы на 1 процентный пункт. Французские конкуренты LVMH и Hermès при публикации своих отчетов на этой неделе также сослались на конфликт как на причину продаж, оказавшихся хуже ожиданий.

Почему это важно

Финансовые результаты Gucci наглядно иллюстрируют уязвимость рынка предметов роскоши перед сочетанием внутренних корпоративных проблем и макроэкономической нестабильности. Поскольку Gucci остается основным источником дохода для Kering, медленные темпы восстановления бренда напрямую сказываются на капитализации всей группы. Это сигнализирует инвесторам, что даже радикальная смена менеджмента и креативного вектора требует значительного времени для конвертации в реальную финансовую прибыль на фоне глобальной экономической турбулентности.