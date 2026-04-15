Курс на среду: евро подорожал в банках на 14 копеек

В среду, 15 апреля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке, а в продаже потерял 4 копейки. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 14 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,30−43,75 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,59 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,60−43,63, евро — 51,20−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,43−43,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,19−51,23 грн/евро.

