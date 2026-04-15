По данным Укравтопрома, в прошлом месяце автопарк страны пополнили 13,1 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 22% больше, чем в прошлом.
В Украине вырос спрос на бензиновые авто: какие модели в топе
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Из этого количества новых авто — 2,5 тыс. ед. (+33%) и 10,6 тыс. ед. б/у (+19%)
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС
- HYUNDAI Tucson — 212 ед.;
- MAZDA CX5 — 123 ед.;
- SUZUKI SX4 — 123 ед;
- RENAULT Duster — 107 ед;
- SKODA Karoq — 97 ед;
- KIA Sportage — 96 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто
- VOLKSWAGEN Tiguan — 705 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 628 ед.;
- NISSAN Rogue — 585 ед.;
- AUDI Q5 — 562 ед.;
- AUDI A4 — 319 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии