15 апреля 2026, 12:16 Читати українською

Сколько денег нужно для комфортной жизни в США

Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить комфортно в большом американском городе? Все чаще ответ — шестизначная зарплата. Инфографика Visualcapitalist показывает доход, необходимый для комфортного образа жизни в 56 городах США, учитывая жилье, питание, транспорт, сбережения и дискреционные расходы.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Самые дорогие города

Нью-Йорк возглавляет список с показателем 158 954 долларов, немного опережая Сан-Хосе с показателем 158 080 долларов.

Калифорния имеет много городов с высокими расходами в целом, а Ирвайн, Сан-Диего, Сан-Франциско, Окленд, Лос-Анджелес и Сакраменто занимают первое место.

В совокупности вершина рейтинга подчеркивает, насколько высокие затраты сосредоточены в нескольких крупных мегаполисах, в частности в Калифорнии и на северо-востоке.

Бостон, Гонолулу, Сиэтл и Джерси-Сити также выделяются, показывая, что самые высокие пороги зарплат распространяются далеко за пределы нескольких прибрежных центров.

Шестизначные зарплаты становятся нормой

Ключевым сдвигом данных является то, как быстро требования к шестизначному доходу распространились за пределы самых дорогих городов.

Кроме обычных лидеров по высокой стоимости, такие города, как Денвер, Атланта, Нашвилл, Шарлотт и Бойсе, сейчас нуждаются примерно в 100 тысячах долларов или более для комфортного образа жизни. Этот сдвиг свидетельствует о том, что более высокая стоимость жизни больше не ограничивается самыми дорогими прибрежными рынками страны.

Города с более низкими затратами

В нижней части рейтинга зарплата, необходимая для комфортной жизни, все еще остается значительной. Сан-Антонио имеет самый низкий порог в 83 069 долларов, далее следуют Мемфис с 86 444 долларами и Талса с 87 690 долларами.

Даже в самых доступных городах на карте доход, необходимый для комфортного образа жизни, значительно превышает тот, что зарабатывают многие домохозяйства, что подчеркивает, что даже самые «доступные» крупные города теперь требуют доходов, которые когда-то считались высокими.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

RobinG
15 апреля 2026, 12:36
За 10к баксів на місяць добре можна жити й в Україні.
