15 апреля 2026, 11:10

Новые правила ЕС о зарплатах: что изменится на рынке труда

ЕС принимает новые правила, чтобы мужчины и женщины на одинаковых должностях получали равную зарплату. Это даст работникам больше прав и серьёзно изменит рынок труда в Европе, пишет Ausnews.de.

ЕС принимает новые правила, чтобы мужчины и женщины на одинаковых должностях получали равную зарплату.

Новые правила ЕС о зарплатах

Женщины в Евросоюзе до сих пор получают за ту же работу в среднем на 11% меньше мужчин. А разница в пенсиях еще заметнее — женщины получают пенсию примерно на 25% меньше, чем мужчины.

Чтобы это изменить, ЕС принял директиву о прозрачности зарплат. По новым правилам работодатели берут на себя обязательства перед всеми, кто работает по трудовому договору — включая сотрудников на неполной ставке и стажеров. А вот на фрилансеров и подрядчиков правила не распространяются.

Соблюдать новые требования должны все работодатели в ЕС — и крупные корпорации, и малый бизнес, и госсектор, и частные компании. Но что все это значит для обычных работников на практике?

По новым правилам работодатели должны сделать процесс найма честным и открытым.

Что конкретно изменится:

  • Названия и описания вакансий должны быть нейтральными — без привязки к полу. При размещении вакансии или до собеседования работодатель обязан указать начальную зарплату или хотя бы зарплатную вилку.

  • Спрашивать кандидатов о том, сколько они зарабатывали на прошлом месте работы, будет запрещено. Это сделано для того, чтобы прошлая дискриминация не тянулась за человеком на новое место. Также работодатели больше не смогут запрещать сотрудникам обсуждать свои зарплаты друг с другом — ни в договоре, ни на словах.

  • Те, кто уже работает, получат право узнать, сколько в среднем получают мужчины и женщины на аналогичных должностях, а также по каким критериям компания определяет размер зарплаты и принимает решения о повышении.

  • Если работник столкнулся с дискриминацией в оплате, он сможет потребовать компенсацию — причем не только за разницу в зарплате, но и за недополученные бонусы и льготы.

Важное нововведение: директива впервые учитывает так называемую перекрёстную дискриминацию — когда человек сталкивается сразу с несколькими формами неравенства. Например, если женщина подвергается дискриминации одновременно из-за пола и инвалидности, или из-за этнической принадлежности и сексуальной ориентации.

Новые обязательства для работодателей

Компании будут обязаны регулярно сообщать государственным органам, какая разница в зарплатах существует между мужчинами и женщинами на одинаковых позициях внутри компании.

Эти требования начнут действовать с 7 июня 2027 года, но по-разному в зависимости от размера компании. Крупные компании — от 250 сотрудников — должны будут подавать такие отчёты каждый год. Компании поменьше, от 150 до 249 человек, — раз в три года. Для компаний с числом сотрудников от 100 до 149 обязанность отчитываться наступит позже — с 7 июня 2031 года, тоже раз в три года.

Правила касаются и иностранных компаний. Если компания зарегистрирована за пределами ЕС, но в какой-либо стране Евросоюза у неё работает больше 100 человек, она тоже обязана соблюдать эти требования в этой стране.

Если отчёт покажет, что разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами превышает 5%, и компания не может это объяснить объективными причинами, ей придётся разбираться в ситуации совместно с представителями работников — выяснять, почему так происходит, и предлагать решения.

Тем, кто проигнорирует эти требования, грозят штрафы и санкции.

Какие страны приняли меры?

Все страны Евросоюза должны до 7 июня 2026 года перенести требования директивы в свои национальные законы.

В некоторых странах — Австрии, Дании, Франции, Германии, Италии и Испании — уже есть законы о равной оплате труда. Но их нужно будет доработать, чтобы они соответствовали новым правилам ЕС. При этом любая страна может пойти дальше и ввести у себя ещё более строгие требования.

Как обстоят дела в отдельных странах? По данным юридической фирмы Addleshaw Goddard, картина такая: Франция уже сейчас обязывает компании с более чем 50 сотрудниками отчитываться о разнице в зарплатах мужчин и женщин. Но по новым правилам показатели оценки изменятся. Соответствующий закон должны принять в этом году, хотя действовать он начнёт только с 2027 года.

Дания и Нидерланды тоже планируют начать внедрение директивы в 2027 году. Германия и Испания, скорее всего, не уложатся в срок. В Италии законопроект уже опубликован, но пока не принят.

Отдельная ситуация со Швецией. Страна вообще проголосовала против директивы ещё в 2023 году, заявив, что она не учитывает шведскую специфику — там вопросы оплаты труда традиционно решаются через коллективные договоры между профсоюзами и работодателями. Сейчас Швеция хочет отложить вступление правил в силу и пересмотреть их, чтобы упростить.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
