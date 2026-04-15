Глава Apple Тим Кук купил акции Nike

Aкции Nike Inc. выросли на 2% на дополнительных торгах во вторник после покупки инсайдерами, директором и генеральным директором Apple Тимом Куком и генеральным директором компании Эллиоттом Хиллом. Об этом пишет Investing.com.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько Кук купил акций

Согласно форме 4, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Кук приобрел 25 000 акций класса B Обыкновенные акции 10.04.2026.

Aкции были приобретены по средневзвешенной цене $42,43 за акцию в нескольких транзакциях по ценам от $42,42 до $42,44. После покупки Кук напрямую владеет 130 480 акциями.