Aкции Nike Inc. выросли на 2% на дополнительных торгах во вторник после покупки инсайдерами, директором и генеральным директором Apple Тимом Куком и генеральным директором компании Эллиоттом Хиллом. Об этом пишет Investing.com.
Глава Apple Тим Кук купил акции Nike
Сколько Кук купил акций
Согласно форме 4, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Кук приобрел 25 000 акций класса B Обыкновенные акции 10.04.2026.
Aкции были приобретены по средневзвешенной цене $42,43 за акцию в нескольких транзакциях по ценам от $42,42 до $42,44. После покупки Кук напрямую владеет 130 480 акциями.
Nike Президент и главный исполнительный директор Эллиотт Хилл приобрел 23 660 акций класса B Обыкновенные акции 13.04.2026, согласно документу, поданному в SEC.
Сделка была совершена по цене $42,27 за акцию, что составляет общую стоимость примерно $1 млн. После покупки Хилл напрямую владеет 265 247 акциями.
Покупки инсайдерами часто привлекают внимание инвесторов, поскольку они могут сигнализировать об уверенности в будущих перспективах компании со стороны лиц, обладающих глубокими знаниями о ее деятельности.
