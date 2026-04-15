Отец Илона Маска назвал количество биткоинов в кошельках сыновей

Миллиардер, предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и его брат Кимбал на двоих владеют 23 400 биткоинами. Об этом заявил их отец Эррол Маск, пишет BeInCrypto.

Эррол Маск неоднократно лично получал платежи в криптовалюте, «минуя традиционные банковские каналы». Однако сейчас он лично не владеет цифровыми активами и в целом считает себя старомодным, хотя хотел бы узнать о криптовалютах больше.

По мнению отца миллилардера, криптовалюта станет будущим финансов, поскольку старая модель исчерпала себя.

Маск-старший обосновал уверенность личным опытом. Он заверил, что перевести деньги между странами через банк «практически невозможно», тогда как криптовалютные переводы выполняются мгновенно.

«Это удивительная форма перемещения денег. Например, если я нахожусь в ЮАР и хочу перевести средства из США через банк, это невозможно — банки специально все усложняют. А если я обращаюсь к друзьям из криптосферы, они делают это моментально, без проблем», — пояснил Эррол Маск.

Согласно BitsoinTreasuries, компания Илона Маска Tesla держит 11 509 BTC и занимает 12‑е место среди крупнейших публичных держателей. Вторая компания Маска, SpaceX, владеет 8 285 биткоинами.