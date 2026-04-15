Несмотря на высокие цены, реализация горючего в марте достигла рекорда с 2024 года. Где покупали больше всего

В марте совокупная стоимость топлива, согласно данным кассовых аппаратов, выросла на 57% по сравнению с прошлым годом и составила 48,5 млрд грн. По сравнению с февралем рост составил 35%, об этом пишет Enkorr.ua.

Несмотря на высокие цены, реализация всех видов топлива (бензин, дизель, газ) не только не снизилась, но и выросла до максимального мартовского значения как минимум с 2024 года. Согласно данным Государственной налоговой службы Украины, объемы топлива составили 710 млн л, что на 14% больше показателей февраля и почти на 18% — за аналогичный период прошлого года.

Где зафиксирован наибольший рост

Что касается объемов, то наибольший рост — на 26% по сравнению с прошлым годом — зафиксирован на западе страны (218,8 млн л), где в разрезе областей прирост в процентах достигал 33% (в Ивано-Франковской области — 21,2 млн л).

Высокие показатели были и на Львовщине: +29%, 61,9 млн л. Впервые с 2023 года область по объемам реализации опередила Днепропетровщину и заняла второе место.

Последняя увеличила показатели на 13% (57,9 млн л). В целом объемы продаж топлива в центральном регионе выросли на 17%, до 171,4 млн л. Наивысшую динамику продемонстрировала Кировоградщина, где реализация прибавила 27%, до 16,7 млн л.

На Севере и Востоке по сравнению с другими регионами показатели выросли меньше всего — на 11%, до 203,8 млн л и 39,2 млн л соответственно.

Продажи в Киевской области, которая является лидером по реализации, увеличились лишь на 10% (145,2 млн л), что является одним из самых низких показателей. Ниже — только в Сумской области (8%, 13,3 млн л) и в прифронтовых областях (Донецкой и Херсонской: -40% и -7% соответственно).

Вместе тройка лидеров реализовала почти 39% общих объемов.

Всего с начала года было реализовано чуть более 2 млрд л топлива, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2025 года, на общую сумму 123,8 млрд грн (+41%).

Что говорят эксперты

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», увеличение мартовских продаж обусловлено ажиотажем, который возник в первых числах месяца из-за стремительного подорожания вследствие войны в Иране.