Несмотря на высокие цены, реализация горючего в марте достигла рекорда с 2024 года. Где покупали больше всего

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2026, 9:24 Читати українською

Несмотря на высокие цены, реализация горючего в марте достигла рекорда с 2024 года. Где покупали больше всего

В марте совокупная стоимость топлива, согласно данным кассовых аппаратов, выросла на 57% по сравнению с прошлым годом и составила 48,5 млрд грн. По сравнению с февралем рост составил 35%, об этом пишет Enkorr.ua.

В марте совокупная стоимость топлива, согласно данным кассовых аппаратов, выросла на 57% по сравнению с прошлым годом и составила 48,5 млрд грн.

Несмотря на высокие цены, реализация всех видов топлива (бензин, дизель, газ) не только не снизилась, но и выросла до максимального мартовского значения как минимум с 2024 года. Согласно данным Государственной налоговой службы Украины, объемы топлива составили 710 млн л, что на 14% больше показателей февраля и почти на 18% — за аналогичный период прошлого года.

Где зафиксирован наибольший рост

Что касается объемов, то наибольший рост — на 26% по сравнению с прошлым годом — зафиксирован на западе страны (218,8 млн л), где в разрезе областей прирост в процентах достигал 33% (в Ивано-Франковской области — 21,2 млн л).

Высокие показатели были и на Львовщине: +29%, 61,9 млн л. Впервые с 2023 года область по объемам реализации опередила Днепропетровщину и заняла второе место.

Последняя увеличила показатели на 13% (57,9 млн л). В целом объемы продаж топлива в центральном регионе выросли на 17%, до 171,4 млн л. Наивысшую динамику продемонстрировала Кировоградщина, где реализация прибавила 27%, до 16,7 млн л.

На Севере и Востоке по сравнению с другими регионами показатели выросли меньше всего — на 11%, до 203,8 млн л и 39,2 млн л соответственно.

Продажи в Киевской области, которая является лидером по реализации, увеличились лишь на 10% (145,2 млн л), что является одним из самых низких показателей. Ниже — только в Сумской области (8%, 13,3 млн л) и в прифронтовых областях (Донецкой и Херсонской: -40% и -7% соответственно).

Вместе тройка лидеров реализовала почти 39% общих объемов.

Всего с начала года было реализовано чуть более 2 млрд л топлива, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2025 года, на общую сумму 123,8 млрд грн (+41%).

Что говорят эксперты

По мнению экспертов «Консалтинговой группы А-95», увеличение мартовских продаж обусловлено ажиотажем, который возник в первых числах месяца из-за стремительного подорожания вследствие войны в Иране.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами