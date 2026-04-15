Перерабатывающая промышленность и торговля сегодня формируют более 34% всех поступлений в сводный бюджет за январь — март 2026 года. Об этом сообщила на и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Налоговая назвала лидеров по наполнению бюджета
Какие отрасли лидируют
По ее словам, фактически — это каждая третья гривна, поступившая в бюджет.
В частности:
- перерабатывающая промышленность — 17,7 %,
- оптовая и розничная торговля с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов — 16,5 %.
Также ТОП отрасли по доле в бюджете:
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 11,7%;
- финансовая и страховая деятельность — 11,2%.
Динамика роста оплаты
- Перерабатывающая промышленность продемонстрировала наибольший прирост -15,5 млрд грн, или +18,2%.
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — на 10,5 млрд грн (+18,7%).
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — на 7,3 млрд грн (+8,4%).
- Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 5,7 млрд грн (+18,8%).
Источник: Минфин
