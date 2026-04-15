українська
15 апреля 2026, 8:21 Читати українською

Минфин разъяснил, как будет работать финмониторинг для риелторов

Министерство финансов разъяснило требования финансового мониторинга для субъектов хозяйствования: риелторов, бухгалтеров и налоговых консультантов — чтобы рынок четко понимал свои обязанности и без ошибок работал с обновленными цифровыми инструментами взаимодействия с Госфинмониторингом.

Министерство финансов разъяснило требования финансового мониторинга для субъектов хозяйствования: риелторов, бухгалтеров и налоговых консультантов — чтобы рынок четко понимал свои обязанности и без ошибок работал с обновленными цифровыми инструментами взаимодействия с Госфинмониторингом.

Фокус на риелторах

Фокус именно на этих категориях не случаен. Речь идет о профессиональных сферах, в которых участники рынка чаще нуждаются в четких практических разъяснениях. В то же время именно риелторы, бухгалтеры и налоговые консультанты часто первыми выявляют рисковые сигналы — как построена сделка, откуда средства, нет ли противоречий в документах, не выглядит ли поведение клиента нетипичным. Именно поэтому их роль важна в системе финансового мониторинга, ведь они могут вовремя заметить нетипичные признаки и помочь предотвратить попытки отмывания средств.

Минфин подчеркивает: финмониторинг для этих категорий — это не тотальный контроль и не новые барьеры для работы. На самом деле, речь идет о базовых, давно введенных правилах:

  • поставить на учет в Госфинмониторинге;
  • знать своего клиента (KYC, Know Your Customer), применяя риск-ориентированный подход;
  • и сообщать только о подозрительных операциях в случаях, прямо определенных законом.

Минфин применил системный подход, внедряя последовательные шаги: сначала регулятор определил правила для поднадзорных субъектов первичного финансового мониторинга*, затем дал время на их внедрение, запустил удобные электронные сервисы для взаимодействия с министерством и Госфинмониторингом и только после этого направил письма с разъяснениями относительно актуализации процедур постановки на учет.

Такой подход демонстрирует простую логику действий государства: сначала объяснить, предоставить инструменты и ответить на вопросы, а уже потом ожидать надлежащего выполнения правил.

Таким образом, Минфин сейчас дает добросовестным участникам рынка возможность в рабочем порядке урегулировать вопросы постановки на учет в Госфинмониторинге, сосредоточиваясь прежде всего на приведении деятельности в соответствие с требованиями, а не на карательном подходе.

Для рынка это главный сигнал: государство не усложняет работу, а выстраивает понятные правила и помогает бизнесу работать без нарушений и риска штрафов.

«Мы проводим разъяснительные мероприятия, чтобы помочь бизнесу корректно выполнять требования законодательства.

Задача Минфина — не создавать дополнительную нагрузку, а обеспечить понятные правила и помочь субъектам финансового мониторинга избегать ошибок в работе. Для тех, кто еще не завершил процедуру постановки на учет в Госфинмониторинге, сейчас есть возможность урегулировать этот вопрос в рабочем порядке — через Э-кабинет. На данном этапе для нас важно, чтобы субъекты правильно вошли в систему и привели свою деятельность в соответствие с требованиями", — отметил директор Департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы Минфина Юрий Конюшенко.

Минфин и в дальнейшем будет продолжать разъяснительную работу для единого понимания рынком требований финансового мониторинга и правильного применения их на практике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
