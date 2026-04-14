14 апреля 2026, 19:46

Фонд гарантирования начал ликвидацию «Мотор-Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации «Мотор-Банка» и делегировал полномочия ликвидатора банка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Процедура ликвидации «Мотор-Банка» начата сроком на один год с 14 апреля 2026 года по 13 апреля 2027 года включительно.

На этот же период назначен профессионал по ликвидации банков отдела организации процедур ликвидации банков департамента ликвидации банков Белая Ирина Владимировна.

Информацию о порядке и сроках предоставления требований кредиторов дополнительно обнародуют на сайте Фонда и на его странице в Facebook. Выплаты кредиторам будут производиться за счет средств, полученных от ликвидации и продажи активов банка, в очередности, определенной частью первой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

«Минфин» писал, что НБУ принял окончательное решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии в «Мотор-Банке».

Напомним, что 3 апреля 2026 года часть активов и обязательств «Мотор-Банка».
передали в «Асвио Банк». В частности, этот банк получил все обязательства по вкладам физических лиц (в том числе ФЛП), а также долги перед кредиторами 6-й и 7-й очереди — то есть перед юридическими лицами, не связанными с банком.

Решение о прекращении деятельности финучреждения (ЕГРПОУ 35345213) основывается на предложении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое было внесено 6 апреля 2026 года.

Этому финалу предшествовало решение регулятора, принятое 19 февраля 2026 года. Тогда Нацбанк официально отнес АО «Мотор-Банк» в категорию неплатежеспособных. Непосредственной причиной стало игнорирование письменного требования НБУ: после того, как банк получил статус проблемного, его руководство так и не удосужилось в определенный срок подготовить и предоставить доработанный план финансового оздоровления.

Роман Мирончук
