Минфин резко увеличил привлечение на аукционе ОВГЗ — почти 6 млрд грн

Министерство финансов 14 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,97 млрд грн в эквиваленте, что на 4,71 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 1,26 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

104,18 млн грн под 15,15% (с/с 15,13%) с погашением 21 июля 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,15%);

134,81 млн. грн. под 16,15% с погашением 25 апреля 2029 года.

583,21 млн грн под 16,20% с погашением 13 июня 2029 (первичное размещение).

В иностранной валюте:

101,43 млн евро под 3,25 (с/с 3,24%) с погашением 6 мая 2027 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 130 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.