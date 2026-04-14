К закрытию межбанка во вторник, 14 апреля, курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 14 апреля
|
Закрытие 14 апреля
|
Изменения
|
43,53/43,58
|
43,43/43,48
|
10/10
|
51,27/51,31
|
51,25/51,29
|
2/2
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,30−43,79 грн. Евро покупают за 50,75 грн, а продают за 51,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,65−43,65, евро — 51,20−51,37 грн.
Источник: Минфин
