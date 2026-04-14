Tether запускает некастодиальный криптокошелек

Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, во вторник, 14 апреля, объявила о запуске tether.wallet. Это некастодиальный криптовалютный кошелек, позволяющий пользователям напрямую взаимодействовать с финансовой инфраструктурой компании, минуя традиционные банковские системы.

Подробности

По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, цель проекта — устранить технические сложности, ранее мешавшие массовому внедрению криптовалют. На март 2026 года технологиями Tether уже пользуется более 570 млн. человек во всем мире, и новый продукт должен ускорить эту динамику.

Ключевые особенности tether.wallet:

Простые идентификаторы — вместо длинных и сложных адресов кошельков пользователи могут отправлять средства по простым именам, например, name@tether.me.

Оплата комиссий без «газа» — пользователям больше не нужно держать отдельные токены сетей (например, ETH или MATIC) для оплаты транзакций. Комиссия оплачивается непосредственно в передаваемом активе.

Полный контроль (Self-custodial) — частные ключи и фразы восстановления хранятся только у пользователя. У компании нет доступа к средствам.

Поддерживаемые активы и сети

На старте кошелек фокусируется на наиболее востребованных активах:

USDT и USAT (цифровые доллары);

XAUT (цифровое золото);

Биткоин (через основную сеть и Lightning Network).

На момент запуска приложение поддерживает работу в сетях Ethereum, Polygon, Plasma и Arbitrum. Система автоматически отображает доступные сети и балансы.

База для будущего и ИИ

Кошелек построен на базе открытого кода WDK (Wallet Development Kit) от Tether. В компании отмечают, что эта технология разработана не только для людей, но и для будущей экономики, где будут транзакции осуществлять миллиарды машин и триллионы агентов искусственного интеллекта.