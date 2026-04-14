НБУ представил новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо оружейникам!» (фото)

Ко дню работника оборонно-промышленного комплекса — профессионального праздника украинских оружейных производителей Национальный банк Украины представил новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо оружейникам!». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Во время торжественных мероприятий новую монету представил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Номинал памятной монеты «Страна супергероев. Спасибо оружейникам!» составляет 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера.

Дизайн

На аверсе монеты изображен традиционный орнамент украинской вышивки, переходящий в «пиксель», отражающий эволюцию украинской силы — от наследия прошлого до инноваций настоящего. Внизу надпись: «Спасибо оружейникам!».

На реверсе — фигура украинского оружейника, сосредоточенного на создании одного из самых эффективных на сегодняшний день видов вооружения — БпЛА. Он символизирует сборный образ украинских инженеров, конструкторов и других технических специалистов, чьи знания, идеи и инновации превращаются в инструменты защиты государства.

Тираж — до 75 000 штук.

Где купить

Купить монеты можно будет в мае в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.