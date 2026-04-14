Более 60% украинцев выбирают отечественные товары — опрос Viber

Украинцы остаются лояльными местным брендам, хотя подход к выбору стал более рациональным. 61% респондентов предпочитают украинские производители: 8% всегда выбирают сделанное в Украине, 53% — иногда могут делать исключения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Смена приоритетов: качество выходит на первый план

По сравнению с 2025 годом доля тех, кто всегда выбирает украинские бренды, сократилась с 17% до 8%. В то же время возросло количество тех, кто выбирает отечественное только при высоком качестве по сравнению с импортом — до 27% (против 21% в прошлом году).

Ответы на вопрос «Поддерживаете ли вы украинских производителей?» распределились следующим образом:

Обычно покупаю украинское, но иногда делаю исключения — 53% (как и в 2025);

Выбираю украинское, если товар лучше иностранного — 27% (21% в 2025);

Мне безразлично, происхождение товара не имеет значения — 11% (8% в 2025);

Да, всегда выбираю то, что сделано в Украине — 8% (17% в 2025);

Не покупаю украинское, потому что не доверяю качеству — 1% (1% в 2025).

Репутация и «культура отмены»

Украинцы также рассказали, следят ли за скандалами вокруг брендов и влияет ли репутация на выбор товара. 74% опрошенных не волнуют скандалы. 16% респондентов знают о громких скандалах, еще 8% — узнают о них от близких или коллег.

На вопрос «Следите ли вы за скандалами, связанными с брендами?» распределились следующим образом:

Не слежу, меня такое не волнует — 74%;

Время от времени, если какой-то громкий скандал — я буду о нем знать — 16%;

Не слежу, но знаю о таких скандалах от близких или коллег — 8%;

Да, слежу за скандалами компаний — 2%.

Влияют ли скандалы на выбор украинцев?

57% опрошенных совсем не учитывают скандалы с брендами при выборе. В то время как четверть (25%) респондентов считаются с репутацией: 17% обращают на нее внимание, но только рядом с ценой и качеством, а для 8% — репутация является решающим фактором при покупке.

Ответы на вопрос «Влияют ли скандалы с брендом / репутация компании на ваш выбор?» распределились следующим образом:

Нет, я не считаю скандалов с брендами при выборе — 57%;

Да, но только рядом с ценой и качеством — 17%;

Нет, я больше доверяю отзывам знакомых, чем общей репутации бренда — 12%;

Да, репутация для меня решающий фактор — 8%;

Мне все равно, но под давлением окружения не выберу бренд с сомнительной репутацией — 6%.

Опрос

Анонимный онлайн-опрос проводился среди более 35 000 респондентов. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респонденток в возрасте до 45.