Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 апреля 2026, 18:30 Читати українською

В Киеве могут ввести общественно полезные работы: КМВА прорабатывает привлечение киевлян к разбору завалов

В Киеве могут внедрить общественно полезные работы для гражданского населения. Речь идет о привлечении жителей города к ликвидации последствий атак, в частности, к разбору завалов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА) в ответ на запрос издания Телеграф.

Фото: ГСЧС

Как это будет работать?

В настоящее время КМВА вместе с военным командованием только изучают целесообразность введения трудовой повинности. Подобная практика уже действует в Одессе и столица рассматривает возможность ее заимствования.

Решение о введении трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ принимает военное командование вместе с КМВА самостоятельно или с участием местного самоуправления.

Привлечь к таким работам могут трудоспособные лица, которые по возрасту или состоянию здоровья не имеют ограничений. Под трудовую повинность могут попасть даже те граждане, которые не подлежат призыву на военную службу.

Окончательное решение в Киеве не принято, однако вариант находится на стадии активного обсуждения и может быть внедрен в любой момент.

Законно ли это?

Юрист Игорь Чудовский отметил, что правовая база для таких действий полностью сформирована. Согласно статье 43 Конституции Украины, работа во время военного или чрезвычайного положения не считается принудительным трудом. Государство имеет полное право привлекать граждан к общественно полезным работам в рамках закона.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
BIlE
BIlE
14 апреля 2026, 18:51
#
1 квітня сьогодні?
+
0
BigBend
BigBend
14 апреля 2026, 18:55
#
Коли децимація та масові розстріли?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
