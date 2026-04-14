В Киеве могут ввести общественно полезные работы: КМВА прорабатывает привлечение киевлян к разбору завалов

В Киеве могут внедрить общественно полезные работы для гражданского населения. Речь идет о привлечении жителей города к ликвидации последствий атак, в частности, к разбору завалов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА) в ответ на запрос издания Телеграф.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как это будет работать?

В настоящее время КМВА вместе с военным командованием только изучают целесообразность введения трудовой повинности. Подобная практика уже действует в Одессе и столица рассматривает возможность ее заимствования.

Решение о введении трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ принимает военное командование вместе с КМВА самостоятельно или с участием местного самоуправления.

Привлечь к таким работам могут трудоспособные лица, которые по возрасту или состоянию здоровья не имеют ограничений. Под трудовую повинность могут попасть даже те граждане, которые не подлежат призыву на военную службу.

Окончательное решение в Киеве не принято, однако вариант находится на стадии активного обсуждения и может быть внедрен в любой момент.

Законно ли это?

Юрист Игорь Чудовский отметил, что правовая база для таких действий полностью сформирована. Согласно статье 43 Конституции Украины, работа во время военного или чрезвычайного положения не считается принудительным трудом. Государство имеет полное право привлекать граждан к общественно полезным работам в рамках закона.