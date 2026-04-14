Немецкие курильщики оплатят скидку на бензин жителям Германии

Правящая коалиция Германии согласовала пакет мер, направленных на смягчение негативного эффекта от высоких цен на энергоносители. Акцизы на бензин и дизель будут снижены за счет повышения фискального сбора на табачную продукцию. Об этом пишет faz.net.

Что известно

В выходные представители правящей коалиции вели переговоры о мерах борьбы с энергетическим кризисом и программе реформ, которые были предметом внутрикоалиционного спора. Стороны договорились на ближайшие два месяца снизить акцизы на бензин и дизель на 17 евроцентов за литр (с 65 и 47 евроцентов соответственно).

«Благодаря этому мы очень быстро улучшим ситуацию для автовладельцев и предприятий, особенно для тех, кому по работе приходится много перемещаться на автотранспорте. Это касается и работников, и работодателей», — сказал канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров.

Также правящая коалиция позволит работодателям выплачивать сотрудникам премию в размере €1 тыс., которая не будет облагаться налогами и сборами.

Министра труда Бербель Бас пояснила, что эти меры позволят потребителям и частными компаниям в совокупности сэкономить €1,6 млрд.

Выпадающие доходы бюджета будут компенсированы повышением сбора на табачную продукцию, пояснил министр финансов Ларса Клингбайл.

«Недостающие доходы будут компенсированы повышением табачного акциза уже в 2026 году», — сказал он. Коалиция и раньше планировала повысить табачный акциз, главной целью этой реформы называлось повышение финансирования системы здравоохранения.