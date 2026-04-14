Семья Трампа потеряла более $1 млрд на криптовалюте

Сыновья президента США Эрик и Дональд Трамп-младший вложили 2,4 млрд долларов семейных средств в биткоин на пике его стоимости — и остались с активами, которые сейчас стоят около 1,4 млрд долларов. Убыток превысил 1 млрд долларов. Об этом сообщает Moneywise.

Как семья сделала ставку на биткоин

После переизбрания Дональда Трампа президентом его сыновья убедили отца в перспективности рынка криптовалют. К тому моменту семейные инвестиции в криптовалюту уже принесли им миллионы.

Семья также стала владельцем компании World Liberty Financial — эмитента стейблкоинов (цифровых активов, привязанных к фиксированному курсу в 1 доллар).

В марте 2025 года Трамп подписал указ о создании национального резерва биткойнов и цифровых активов, а также инициировал введение более лояльных норм регулирования криптоиндустрии. На тот момент один биткоин стоил $108 000. Эрик и Дональд Трамп-младший рассчитывали, что в течение года стоимость монеты вырастет еще на 50%.

Чтобы воспользоваться ситуацией, братья продали акции Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) на сумму 1,4 млрд долларов и конвертируемые облигации на 1 млрд долларов, а вырученные средства направили на покупку биткоина. Доля президента в Trump Media сократилась с контрольных 52% до 41%. В середине лета один биткоин достиг $119 000. Кроме того, братья вложили $114 млн в Cronos — токен платформы Crypto.com, которая объявила о планах инвестировать $1 млрд в Trump Media.

Как рынок обернулся против них

В конце ноября 2025 года рынки начали отказываться от рисковых активов, в частности криптовалют, что непосредственно ударило по позициям семьи.

Портфель криптоактивов, приобретенный за 2,4 млрд долларов, обесценился до 1,8 млрд долларов.

В январе 2026 года председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Павелл оставил учетную ставку без изменений — биткоин за один день потерял 5%, а стоимость активов семьи опустилась до $1,7 млрд.

В настоящее время портфель оценивается примерно в $1,4 млрд, то есть на $1 млрд меньше вложенной суммы. Биткойн торгуется на уровне около $73 000.

Представительница семьи Шеннон Девайн прокомментировала ситуацию так: «Наши вложения в биткойн — это долгосрочная инвестиция в эту революционную цифровую валюту, которую мы не оцениваем на основании временных циклических спадов».

Почему это важно

Эта история наглядно демонстрирует, что близость к власти и осведомленность о курсе регулирования не гарантируют защиты от рыночных рисков. Крупные инвестиции, сделанные на пике стоимости актива — даже при благоприятной политической обстановке — могут обернуться значительными убытками при любом развороте рынка.