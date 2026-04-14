Нацбанк обновил список значимых кредитных союзов

Перечень значимых кредитных союзов

Решением Правления Национального банка Украины от 11 апреля 2026 года к категории значимых кредитных союзов были отнесены кредитный союз «Кредит-союз» (ЕГРПОУ 25204519) и «Выгода» (ЕГРПОУ 20808253).

Кредитные союзы, отнесенные к этой категории, обязаны до конца текущего календарного года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона Украины «О кредитных союзах» и Положения о требованиях к системе управления кредитным союзом, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 февраля 2014 года № 15 (с изменениями) (далее — Положение о требованиях).

Статус значимого кредитного союза приобретается со дня принятия решения Правлением Национального банка, если иное не предусмотрено Законом или нормативно-правовыми актами.