14 апреля 2026, 13:16 Читати українською

Акции Duolingo упали на 80%: почему аналитики присвоили им рейтинг «Strong Sell»

Котировки акций образовательной платформы Duolingo (DUOL) переживают сокрушительное падение на фондовом рынке. По сравнению с пиковыми значениями 2025 года акции компании обесценились более чем на 80%, а аналитические центры присвоили бумагам самый низкий инвестиционный рейтинг «Strong Sell». Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на анализ Zacks Equity Research.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовое торможение и переходный период

Образовательная компания, специализирующаяся на мобильных приложениях для изучения языков, теряет доверие инвесторов из-за систематического ухудшения прогнозов по прибыли на акцию (EPS). Согласно биржевым данным, цена акций зафиксировалась на отметке 93,53 доллара (прибавив 3,50 долл. или +3,89% за последнюю сессию и поднявшись до 94,16 долл. на внебиржевых торгах). Несмотря на локальные колебания, глобальная картина выглядит крайне пессимистично: только с начала 2026 года падение составило около 46%, а графики за последний год фиксируют проседание стоимости актива на 71,6%.

Негативная динамика закрепилась после публикации последних квартальных результатов. Руководство Duolingo официально заявило о вхождении в «переходную фазу», сознательно пожертвовав краткосрочными финансовыми показателями. Платформа изменила приоритеты: вместо максимизации прибыли компания теперь делает ставку на наращивание базы пользователей и улучшение условий для тех, кто учится бесплатно. Ставка делается на органическое продвижение бренда через «сарафанное радио».

Следствием такого стратегического разворота стало резкое замедление ожидаемых темпов роста в текущем 2026 финансовом году по сравнению с предыдущими периодами. Аналитики ожидают лишь умеренного восстановления финансовых результатов (особенно в сегменте чистой прибыли) не раньше 2027 года. Рынок отреагировал на снижение темпов роста бывшего фаворита высокой волатильностью и паническими распродажами, поскольку инвесторы вынуждены жестко переоценивать реальную стоимость бизнеса в условиях падения маржинальности.

Пожертвованные 50 млн долларов, угроза со стороны ИИ и юридическое давление

Еще в 2025 году Duolingo демонстрировала внушительные результаты: более 1 млрд долларов годового дохода и 52,7 млн ежедневных активных пользователей. Однако февральские прогнозы на 2026 год откровенно разочаровали Уолл-стрит. Компания ожидает, что рост новых контрактов упадет до скромных 10−12%, а маржинальность скорректированной операционной прибыли (EBITDA) сократится с 29,5% до примерно 25%.

Генеральный директор компании Луис фон Ан публично озвучил новую цель — достичь 100 млн активных пользователей к 2028 году. Для этого платформа снимает ограничения для бесплатных аккаунтов, фактически отказываясь от более чем 50 млн долларов краткосрочной прибыли. Ситуацию осложняет стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта: рынок опасается, что нейросети конкурентов вскоре сделают платные подписки на классические языковые курсы рудиментом. Дополнительное давление на котировки оказывают несколько юридических проверок со стороны адвокатских контор, которые начали расследование по факту возможного введения акционеров в заблуждение после внезапного февральского обвала акций.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфина»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
+30
Rodion21
14 апреля 2026, 14:05
Активно пользуюсь Duolingo : изучаю англ.яз.
Могу сказать, что Duolingo активно использует генеративный искусственный интеллект, что приводит к очень большому количеству ошибок во всех разделах приложения, неточностей перевода, ошибочных определений верных ответов как неверных и проч., что очень сильно ухудшает общее впечатление о приложении и отбивает желание продлевать платную подписку.
