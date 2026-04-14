Курс на вторник: евро подорожал в обменниках на 25 копеек

Во вторник, 14 апреля, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 6 копеек. Евро не изменился в покупке и подорожал на 16 копеек.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,25−43,79 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,41 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,50−43,65, евро — 51,00−51,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,53−43,58 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,27−51,31 грн/евро.

