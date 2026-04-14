14 апреля 2026, 12:55 Читати українською

Энергетический фронт: Банки инвестировали 41,5 млрд грн в восстановление

Банки в рамках совместного меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры после массированных атак российской федерации обеспечили финансирование проектов бизнеса и населения в 21 области на 41,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

За почти два года банковский сектор Украины профинансировал энергетические проекты предприятий и населения в 21 области на общую сумму 41,5 млрд грн.

Сколько выдано кредитов бизнесу

По данным опроса банков, за период с 1 июня 2024 года по 1 апреля 2026 года они предоставили более трех с половиной тысяч кредитов бизнесу на сумму 38,6 млрд грн и более 16 тысяч — населению на сумму 2,9 млрд грн.

Банки приобщились к реализации проектов строительства, реконструкции и восстановления генерации мощностью 1,517 ГВт. Наибольшие объемы финансирования в этом направлении предоставлены на строительство СЭС, газовых и гидро/био/ветровых установок.

Кроме генерации, банки финансируют проекты по хранению электроэнергии (создание систем накопления, приобретение инверторов и аккумуляторов и т. п.), теплоснабжение, модернизацию теплооборудования. Мощность по этим проектам составляет 631 МВт.

Предоставленные ранее кредиты постепенно погашаются частично или полностью, поэтому валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам по состоянию на 01 апреля 2026 года составил 27,0 млрд грн, физическим лицам — 2,3 млрд грн.

Развитие кредитования энергетической отрасли — в фокусе Стратегии по развитию кредитования, над реализацией которой Национальный банк вместе с другими стейкхолдерами работает с 2024 года и осуществил первый блок мероприятий.

Об эффективности указанных шагов свидетельствуют ощутимые результаты кредитования: за 2025 год чистые гривневые кредиты бизнеса выросли более чем на треть, а проникновение кредитов в экономику увеличилось впервые с начала полномасштабного вторжения с 7,7% до 8,7% ВВП по чистым кредитам бизнеса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Ну так банку вигідніше працювати з ДТЕК, а не з домогосподарством. Які % будуть від ДТЕК, а які від «діда Панаса» та «бабки Параски», а разом — «Домогосподарська корпорація ЛТД». Банку умовні «Опанасенки» потрібні як комісія з проплати комуналки. Нарід — випотрошений вщент. От й все…
