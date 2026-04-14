Банки в рамках совместного меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры после массированных атак российской федерации обеспечили финансирование проектов бизнеса и населения в 21 области на 41,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Энергетический фронт: Банки инвестировали 41,5 млрд грн в восстановление
Сколько выдано кредитов бизнесу
По данным опроса банков, за период с 1 июня 2024 года по 1 апреля 2026 года они предоставили более трех с половиной тысяч кредитов бизнесу на сумму 38,6 млрд грн и более 16 тысяч — населению на сумму 2,9 млрд грн.
Банки приобщились к реализации проектов строительства, реконструкции и восстановления генерации мощностью 1,517 ГВт. Наибольшие объемы финансирования в этом направлении предоставлены на строительство СЭС, газовых и гидро/био/ветровых установок.
Кроме генерации, банки финансируют проекты по хранению электроэнергии (создание систем накопления, приобретение инверторов и аккумуляторов
Предоставленные ранее кредиты постепенно погашаются частично или полностью, поэтому валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам по состоянию на 01 апреля 2026 года составил 27,0 млрд грн, физическим лицам — 2,3 млрд грн.
Развитие кредитования энергетической отрасли — в фокусе Стратегии по развитию кредитования, над реализацией которой Национальный банк вместе с другими стейкхолдерами работает с 2024 года и осуществил первый блок мероприятий.
Об эффективности указанных шагов свидетельствуют ощутимые результаты кредитования: за 2025 год чистые гривневые кредиты бизнеса выросли более чем на треть, а проникновение кредитов в экономику увеличилось впервые с начала полномасштабного вторжения с 7,7% до 8,7% ВВП по чистым кредитам бизнеса.
