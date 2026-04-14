В Польше замедляется рост зарплат: какие отрасли выиграют больше всего

Темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются, а сам рынок труда становится всё более сегментированным в зависимости от отрасли. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Как изменилась заработная плата

По оценкам аналитиков (на основе данных GUS), в феврале 2026 года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 6,07% в годовом исчислении и составила 9135,7 злотых брутто. В январе темпы роста были аналогичными — 6,13%.

Для сравнения: в четвертом квартале 2025 года средняя зарплата в корпоративном секторе увеличилась на 7,46% в годовом исчислении, а по итогам всего 2025 года — на 8%. В то же время в 2024 году этот показатель достигал 11,8%, что свидетельствует о заметном снижении динамики.

В то же время текущая статистика не полностью отражает реальные процессы на рынке труда, ведь на нее влияют несколько дополнительных факторов. В частности, с 1 января 2026 года в Польше была повышена минимальная заработная плата на 140 злотых — до 4806 злотых брутто. Это автоматически «подтягивает» и средний уровень зарплат, даже без существенного роста оплаты труда в более высоких сегментах.

Какие отрасли выигрывают больше всего

Кроме того, важную роль играет изменение структуры занятости. В ряде отраслей, прежде всего в промышленности, сокращение рабочих мест происходит преимущественно за счет низкооплачиваемых должностей — простых физических профессий. В результате в общей статистике уменьшается доля работников с более низкими доходами, что «механически» повышает средний показатель зарплаты, даже если реальный рост доходов не так значителен.

«Таким образом, часть роста средней заработной платы объясняется не только повышением оплаты труда, но и статистическими эффектами — изменением структуры занятости и административными решениями», — объясняет Олег Руденко, аналитик Gremi Personal.

В то же время отраслевой анализ показывает, что динамика заработных плат становится все более дифференцированной и зависит от ситуации в отдельных секторах экономики.

Показателен пример февраля: в пищевой промышленности средние зарплаты выросли лишь на 3,62% в годовом исчислении (до 7511,3 злотых брутто), хотя в этом сегменте зафиксирован рост уровня занятости. В то же время в автомобильной отрасли рост зарплат составил 8,75% (до 9842,5 злотых брутто), что значительно превышает средний показатель по бизнес-сектору на уровне 6,07%.

При этом именно в автопроме произошло одно из крупнейших сокращений занятых работников за год. То есть производители автомобилей и комплектующих оптимизируют персонал, концентрируясь на квалифицированных ключевых сотрудниках.

«Польский рынок труда остается стабильным, однако его развитие происходит неравномерно. Конкуренция за квалифицированных специалистов сохраняется на высоком уровне в промышленности и технологических секторах, что и обусловливает более быстрый рост зарплат в этих отраслях», — комментирует Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

В то же время в компании отмечают, что краткосрочные прогнозы остаются неопределенными. Одним из факторов риска является геополитическая ситуация, в частности обострение на Ближнем Востоке, которое может повлиять на инфляционные процессы. В течение последнего года инфляция в Польше стабильно снижалась и в феврале 2026 года составила всего 2,1% в годовом исчислении.

Впрочем, польские экономисты не ожидают, что возможное ускорение инфляции станет драйвером дальнейшего роста зарплат. Это объясняется тем, что параллельно в экономике наблюдается снижение уровня занятости, а внешние риски могут дополнительно сдерживать деловую активность.

Таким образом, в ближайшей перспективе польский рынок труда, вероятно, будет развиваться в двух параллельных плоскостях: с умеренным общим ростом заработных плат и одновременно с углублением разрыва между секторами, где сохраняется дефицит кадров, и теми, где спрос на рабочую силу снижается.