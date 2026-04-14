українська
14 апреля 2026, 11:52 Читати українською

С 4 мая украинцы в Польше смогут подавать заявления на карту CUKR

С 27 апреля 2026 года заработает портал MOS. Заявления на получение карты CUKR можно составить с 4 мая 2026 года. Об этом пишет Inpoland.net.pl.

Что известно

Согласно сообщениям министра внутренних дел и администрации Марчина Кервинского, с 27 апреля начнет работу сервис MOS, через который будет проводиться электронная подача заявлений на получение разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание, разрешения на жительство долгосрочного резидента ЕС. С этой даты заявления на разрешения на проживание в Польше будут приниматься исключительно онлайн.

Также глава МВДиА отметил, что подача заявлений на получение карты пребывания с пометкой «Раньше имела временную защиту» (Poprzednio posiadacz ochrony czasowej) — карты CUKR — стартует с 4 мая 2026 года.

В Управлении по делам иностранцев рекомендуют иностранцам, чье легальное пребывание истекает до 27 апреля 2026 года, и примерно через две недели после этой даты, не медлить с подачей заявления на получение вида на жительство в Польше и подать его в бумажном виде как можно скорее.

Бумажное заявление должно быть получено воеводским управлением до запуска нового портала MOS, то есть позднее 26 апреля 2026 года. Если заявление будет получено после этого срока, оно не будет обработано — дата отправки по почте не будет учитываться.

Граждане Украины, имеющие PESEL UKR, могут подавать заявления на получение карты CUKR с 4 мая 2026 года. Эти заявления будут также подаваться исключительно в электронном виде через сервис MOS.

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Євро-касти у 21 сторіччі. Підводять до рейтингової системи. Все онлайн. Натирив вішень з гілки, що звисає на нейтральну вулицю та запхав собі у кишені — депортація. А кого-то трясе, що корінь дерева занурений на приватній території… крадівництво — то є зло, але ж цифрова торба — то є цифрова торба. Дід Панас у п'яту точку палити сіллю з ружбайки вже не буде. Посасував вішнями з приватного сектору без дозволу — заруба у електронну картку СУКР… бо ти й є сукр… :)
