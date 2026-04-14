Украинцы пересаживаются на гибриды. Какие авто выбирают

В марте автопарк Украины пополнили более 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 42% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

Какие автовыбирают водители

Доля новых автомобилей в этом количестве составила 56% против 60% в марте прошлого года. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (442 ед.)

Второй результат у NISSAN Qashqai (149 ед.) Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (76 ед.)

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у FORD Escape (89 ед.). Также в лидерской тройке: FORD Fusion US (88 ед.) и KIA Niro (75 ед.).