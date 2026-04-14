Нидерланды первыми в Европе разрешили Tesla Full Self-Driving Supervised

Как работает Full Self-Driving Supervised

По данным регулятора, Full Self-Driving Supervised проходила проверки более полутора лет. Тестирование проводилось как на закрытых полигонах, так и в реальных условиях на дорогах. В RDW отметили, что система может внести положительный вклад в безопасность дорожного движения.

В то же время подчеркивается, что FSD Supervised не является автономным вождением. Водитель должен постоянно держать руки на руле, контролировать ситуацию и нести полную ответственность за управление автомобилем.

Система является помощью водителю, а не автопилотом. Она может выполнять отдельные функции, включая удержание в полосе, автоматические маневры и адаптацию к дорожной ситуации, но не работает без участия человека.

После получения разрешения в Нидерландах Tesla может использовать это одобрение в качестве основы для выхода на другие рынки ЕС. В RDW отметили, что решение может упростить дальнейшее согласование системы в других странах блока.

Tesla работает над расширением функций помощи водителю за пределами США, включая Европу и Китай. В то же время, в США система остается предметом расследований со стороны Национального управления безопасности дорожного движения. Проверки касаются аварий с участием автомобилей с активированным FSD, в частности, в условиях плохой видимости.