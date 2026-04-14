Названы страны, где население откладывает наибольшую долю доходов

Согласно данным ОЭСР , в таких странах, как Швеция и Венгрия, домохозяйства откладывают более 10 % своего дохода. В США этот показатель составляет всего 4,9 %. В некоторых случаях разрыв еще более поразителен. Американцы экономят примерно в два раза меньше, чем домохозяйства в Мексике, что свидетельствует о том, насколько ценовое давление и модели потребления различаются в разных экономиках, пишет Visualcapitalist.

Сколько сберегают люди по странам

Швеция занимает первое место среди стран с самыми дисциплинированными сбережениями, где чистые нормы сбережений домохозяйств выросли почти в восемь раз с 2,3% до 16% за последние два десятилетия.

Многие европейские страны также занимают первые места в списке. Домохозяйства продолжают откладывать относительно значительную долю своего дохода, в частности Венгрия (14,3%) и Франция (12,8%). Эти повышенные показатели часто связаны со структурными факторами, такими как пенсионные системы и старение населения.

В середине группы уровень сбережений быстро падает. США, Канада и Великобритания имеют показатель около 5% или ниже, что значительно уступает ведущим европейским сберегателям.

Разрыв особенно поразителен по сравнению с другими странами по всему миру. Домохозяйства США сберегают примерно в два раза меньше, чем домохозяйства Мексики, и менее трети того, что домохозяйства Швеции откладывают ежегодно.

Внизу рейтинга картина полностью меняется. В таких странах, как Новая Зеландия и Южная Африка, домохозяйства вообще не сберегают. Вместо этого они тратят больше, чем зарабатывают.

Отрицательная норма сбережений обычно означает, что люди используют прошлые сбережения или берут в долг для покрытия повседневных расходов, что является признаком финансовых трудностей, а не сознательного выбора.