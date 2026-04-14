Власти Германии пытаются остановить рост цен на топливо: временно снизит налог

Правящая коалиция Германии объявила о временном снижении энергетического налога с целью смягчения роста цен на автомобильное топливо. Об этом сообщили в Берлине в понедельник, 13 апреля, представители правящих Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет DW.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Борьба с высокими ценами

Глава ХСС Маркус Зедер отметил, что коалиции важно смягчить рост цен на топливо, который для многих стал «несносным». «Хотя войну в Иране ведем не мы, она является нашей проблемой», — заявил он.

Как изменится налог на топливо

Налог на дизель и бензин снизят примерно на 17 центов за каждый литр сроком на два месяца, Министр труда Бербель Бас сообщила, что общий объем налоговых льгот на автомобильное топливо для потребителей и предприятий составит около 1,6 миллиарда евро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эта мера быстро улучшит ситуацию автомобилистов и компаний, страдающих от резкого роста цен в последние недели.

Как изменились цены на топливо

Цены на автомобильное топливо во многих странах мира, включая Германию, значительно выросли с начала войны США и Израиля против Ирана, которая привела к прекращению морского экспорта нефти через Ормузский пролив.

Правительство ФРГ уже принимало меры по смягчению роста цен, но как отмечает немецкое информационное агентство dpa, ожидаемого эффекта они не принесли.

Тем временем цены на нефть 13 апреля снова поднялись после оглашения президентом США Дональдом Трампом блокировки иранских морских портов.