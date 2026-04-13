13 апреля 2026, 19:44 Читати українською

«ИИ сократит рабочую неделю до 3 дней» — генеральный директор Zoom

Через пять лет традиционный пятидневный рабочий график может уйти в прошлое, сократившись до трёх дней благодаря внедрению искусственного интеллекта. Руководители глобальных корпораций уверяют, что цифровые помощники полностью возьмут на себя рутинные задачи, такие как переписка и совещания, освободив людям время для личной жизни. Об этом заявил генеральный директор коммуникационной платформы Zoom Эрик Юань в интервью Fortune.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цифровые клоны вместо офисных сотрудников

Юань открыто заявляет, что ненавидит пятидневную рабочую неделю. По его прогнозам, уже в ближайшее время необходимость работать в привычном режиме просто исчезнет. Главным двигателем таких изменений станет массовое использование «цифровых агентов». По замыслу главы компании, ИИ-алгоритмы будут способны самостоятельно генерировать отчеты, вести деловую переписку и даже присутствовать на виртуальных встречах в виде цифровых аватаров. Сотрудникам якобы останутся только стратегические задачи и непосредственное принятие важных решений.

Уолл-стрит и Кремниевая долина: синхронные обещания

Подобную риторику в поддержку сокращения рабочей недели активно поддерживают ключевые игроки финансового и технологического секторов. Генеральный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон также прогнозирует, что благодаря стремительной автоматизации следующее поколение работников перейдет на 3,5-дневную рабочую неделю, что, по его мнению, улучшит качество жизни и снизит уровень выгорания.

В унисон с банкирами выступает и глава компании OpenAI Сэм Альтман. Разработчики нейросетей пошли ещё дальше: в недавнем программном документе они прямо призывают бизнес и правительства уже сейчас начинать пилотные проекты по переходу на 32-часовую (четырёхдневную) рабочую неделю. Это позиционируется как инструмент адаптации рынка труда к наступлению «Эпохи Интеллекта» с сохранением уровня общей производительности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
