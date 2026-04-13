В понедельник, 13 апреля, курс евро на межбанковском рынке вырос на 17−18 копеек, а курс доллара — на 8−10 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: банки, НБУ, обменные пункты
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 13 апреля
|
Закрытие 13 апреля
|
Изменения
|
43,45/43,48
|
43,53/43,58
|
8/10
|
50,79/50,82
|
50,96/51,00
|
17/18
Официальный курс на вторник, 14 апреля: доллар — 43,44 грн, евро — 50,75 грн.
Средний курс в банках: 43,25−43,73 грн/доллар, 50,60−51,25 грн за евро.
Средний курс в обменных пунктах: доллар торгуется по 43,50−43,65, евро — 50,90−51,10 грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии