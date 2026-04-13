13 апреля 2026, 16:51 Читати українською

Инсайдеры рекордными темпами скупают акции технологических компаний

Топ-менеджмент американских технологических гигантов приступил к самой масштабной за последние полтора десятилетия скупке акций собственных компаний. Показатели инсайдерских сделок в этом секторе достигли исторических максимумов, сигнализируя о резком изменении поведения корпоративных элит на фондовом рынке после недавних коррекций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аномалия на графиках

Согласно инструментам аналитики Sentimentrader (на основе данных Bloomberg), график, охватывающий период с 30 марта 2010 года по 6 апреля 2026 года, демонстрирует беспрецедентный всплеск. Показатель корпоративных инсайдерских покупок для биржевого фонда Technology Select Sector SPDR Fund (Corporate Insider Buys — XLK) достиг отметки 26. Это самый высокий уровень за последние 15 лет.

XLK — это ключевой фонд, который отслеживает ведущие технологические компании из списка S&P 500. Проще говоря: генеральные директора, финансовые руководители и члены советов директоров этих корпораций сейчас активно используют собственные средства для покупки акций своих компаний на открытом рынке. Подобной интенсивности не наблюдалось со времен посткризисного восстановления мировой экономики.

Сигнал к росту или оппортунистическая игра?

Согласно традиционному финансовому догмату, инсайдеры продают акции по многим причинам (потребность в наличных средствах, налоги, диверсификация), но покупают только по одной — они ожидают дальнейшего роста цены. Впрочем, слепо доверять этому правилу не стоит, ведь рынок далек от идеальной прозрачности.

Стоит помнить, что эти же корпоративные руководители массово распродавали свои пакеты акций на абсолютных пиках 2024−2025 годов, фиксируя многомиллиардные сверхприбыли и ссылаясь на необходимость «перебалансировки портфелей». Нынешняя покупательская активность может быть не столько непоколебимой верой в фундаментальную устойчивость бизнеса, сколько банальным оппортунизмом. После того как технологический сектор несколько просел в начале 2026 года, инсайдеры просто откупают активы с временной скидкой, играя на волатильности, которую они же частично и создают.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
