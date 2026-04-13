Форекс и крипто прогноз на 13 — 17 апреля 2026 года

Прошедшая неделя прошла под влиянием инфляционных и производственных данных, а также изменений в геополитическом фоне. Публикации подтвердили сохранение умеренной экономической активности и устойчивого инфляционного давления, не дав рынку четкого сигнала на смягчение политики ФРС. В результате, как отмечают аналитики XFINE , ожидания длительного периода высоких ставок сохранились. Одновременно некоторое ослабление напряженности в районе Ормузского пролива привело к снижению цен на нефть, что оказало давление на доллар . На этом фоне сохранился спрос на защитные активы, что поддержало рост золота и оказало поддержку биткойну.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила пятницу на отметке 1.1725, уверенно выйдя из зоны 1.1600−1.1620, которая в предыдущие недели выступала важным сопротивлением. Динамика недели указала на ускоренную переоценку доллара в сторону ослабления. Теперь ближайшее сопротивление смещается к 1.1765−1.1830. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 1.1900−1.1930. Ближайшая поддержка находится на 1.1670−1.1680, затем — в зоне 1.1600−1.1620. Пока цена удерживается выше этой области, базовый сценарий по паре остается нейтрально-восходящим.

Биткоин (BTC/USD)

Биткоин завершил неделю на отметке 73,380. С начала апреля рынок восстановился от зоны 65,700, но устойчивого выхода из широкого бокового диапазона по-прежнему не произошло. Ближайшее сопротивление теперь находится на 73,900−74,000. Только закрепление выше этой зоны позволит говорить о движении к 76,000 и далее к 80,000. Поддержка расположена на 68,800−70,000, затем на 65,500−66,500. Пока BTC/USD остается ниже 74,000, сохраняется нейтральный сценарий с медвежьим уклоном в рамках боковой динамики.

Нефть Brent

Brent закрыла неделю на уровне 95.20 долларов за баррель. После резкого падения 08 апреля до 90.40 рынок частично стабилизировался, однако область 97.00−98.00 пока не возвращена. Ближайшее сопротивление теперь расположено на 97.00−98.00, затем — 100.00. Поддержка находится на 94.00, далее — 92.20−92.80 и 88,80 Пока цена остается ниже 97.00−98.00, сценарий для Brent выглядит нейтрально-медвежьим. Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать высокую волатильность. Поэтому, считают в XFINE, в текущих условиях приоритет следует отдавать геополитической составляющей, тогда как технический анализ отходит на второй план.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило неделю на уровне 4,750 долларов за унцию. После роста к 4,857 рынок перешел к коррекции, но сумел удержаться в зоне 4,750−4,800. Ближайшее сопротивление расположено на 4,800−4,850, затем — 5,000. Поддержка находится на 4,650−4,685, затем 4,525−4,550, 4,350−4,400. Пока цена остается выше 4,650−4,685, сценарий остается нейтрально-восходящим, хотя после сильного роста в последние три недели рынок выглядит перегретым.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе внимание рынка вновь сместится к инфляционным и потребительским данным. 14 апреля в США выйдут PPI и Core PPI (индексы цен производителей), которые могут повлиять на ожидания по дальнейшей политике ФРС. 15 апреля будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США. 16 апреля — индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне, ВВП Китая и Великобритании, а также первичные заявки на пособие по безработице в США. Эти публикации могут задать тон доллару, евро и сырьевым рынкам во второй половине недели.

Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — нейтрально-восходящий пока цена выше 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтральный с медвежьим уклоном в рамках боковой динамики пока цена ниже 74,000. Brent — нейтрально-медвежий ниже 97.00−98.00. XAU/USD — нейтрально-восходящий выше 4,650−4,685.

Аналитический отдел XFINE