ИТ-гиганты Украины заработали 54,7 млрд грн: что изменилось за год

54,67 млрд грн дохода получила десятка крупнейших ИТ-компаний Индекса Опендатабота 2026 года . Это на 3% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, «входной билет» в топ-10 почти не изменился: если в 2025 году он составлял 2,6 млрд грн, то в 2026-м — 2,69 млрд грн.

Тройка лидеров

Тройка лидеров осталась неизменной. Первое место традиционно занимает Глобаллоджик Украина (GlobalLogic). В прошлом году компания потеряла 7% дохода, однако смогла увеличить прибыль на 15% — до 748 млн грн. В компании отмечают, что стабильность бизнеса поддерживает, в частности, и системная социальная ответственность.

Второе и третье места поделили компании группы Epam. Эпам Системз снизила доход на 10% — до 10,22 млрд грн, тогда как Эпам диджитал, напротив, вырос до 9,24 млрд грн. Итого они сформировали 19,46 млрд грн дохода — это 36% от общего объема десятки. В то же время суммарная прибыль двух компаний сократилась до 1,78 млрд грн.

Четвертую позицию уже третий год удерживает Люксофт Солюшнс (Luxoft). Доход компании также снизился на 11% и составил 4,85 млрд грн, а прибыль сократилась на 16%, до 220 млн грн.

Компания Килобайт1024 — новичок рейтинга, сразу ворвавшегося на пятое место. Доход компании вырос вдвое — до 4,41 млрд грн, а прибыль достигла рекордных для десятки лучших 2,49 млрд грн. Фактически компания заменила в рейтинге Финтех бэнд — бизнес тех же владельцев, Олега Гороховского и Михаила Рогальского, который за год потерял более половины дохода. В таком успехе компания видит три причины: устойчивый рост бизнеса, международные инвестиции и внедрение ИИ.