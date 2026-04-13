13 апреля 2026, 11:16 Читати українською

Каждая вторая чашка — контрабанда: как теневой рынок кофе «съедает» 7 млрд грн

В Украине значительная часть рынка кофе находится в тени, что приводит к миллиардным потерям государственного бюджета. По оценкам, ежегодное потребление кофе украинцами составляет от 85 до 105 тысяч тонн, тогда как официально импортируется всего около 49 тысяч тонн, написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Нелегальные схемы

Такой разрыв объясняется масштабными схемами нелегального ввоза продукции. Среди наиболее распространенных — контрабанда без таможенного оформления, занижение веса и стоимости при декларировании, ввоз кофе под видом гуманитарной помощи, а также подпольная обжарка и реализация подделок под видом известных брендов.

Эксперты отмечают, что в результате таких практик государственный бюджет ежегодно недополучает около 7 млрдгрн. В то же время теневой сегмент настолько велик, что, по неофициальным оценкам, каждая вторая чашка кофе, потребляемая украинцами — как в кафе, так и дома — может происходить с нелегального рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 4

Exba
13 апреля 2026, 11:25
Как-то видел в супермаркете в Варшаве лаваццу украинской фасовки по цене, ниже чем в Украине
Aktair1
13 апреля 2026, 11:33
Лідер контрабанди і фальсифікації кави, це Львів
EconomistPetya
13 апреля 2026, 11:44
После нашей победы будем выращивать кофе в Крыму.

За контрабанду и спекулянство нужна вышка с конфискацией, тогда у нечистых на руку госслужащих и тех барыг которые наживаются на простых людях, не будет соблазна обманывать Страну.
1долар= 1долару
13 апреля 2026, 11:46
Гетманцев підгледів, скільки у спальні пересічного випивається ранкової кафффи… це вуайеризм, одначе.
