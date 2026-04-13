Каждая вторая чашка — контрабанда: как теневой рынок кофе «съедает» 7 млрд грн

В Украине значительная часть рынка кофе находится в тени, что приводит к миллиардным потерям государственного бюджета. По оценкам, ежегодное потребление кофе украинцами составляет от 85 до 105 тысяч тонн, тогда как официально импортируется всего около 49 тысяч тонн, написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Нелегальные схемы

Такой разрыв объясняется масштабными схемами нелегального ввоза продукции. Среди наиболее распространенных — контрабанда без таможенного оформления, занижение веса и стоимости при декларировании, ввоз кофе под видом гуманитарной помощи, а также подпольная обжарка и реализация подделок под видом известных брендов.

Эксперты отмечают, что в результате таких практик государственный бюджет ежегодно недополучает около 7 млрдгрн. В то же время теневой сегмент настолько велик, что, по неофициальным оценкам, каждая вторая чашка кофе, потребляемая украинцами — как в кафе, так и дома — может происходить с нелегального рынка.