Курс на понедельник: доллар в банках незначительно подешевел, евро дорожает

В понедельник, 13 апреля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах прибавил 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже подорожал на 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,22−43,75 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,50−43,64, евро — 50,85−51,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,45−43,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,78−50,81 грн/евро.

