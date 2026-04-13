В понедельник, 13 апреля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс на понедельник: доллар в банках незначительно подешевел, евро дорожает
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах прибавил 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже подорожал на 7 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,22−43,75 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,25 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,50−43,64, евро — 50,85−51,15 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,45−43,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,78−50,81 грн/евро.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии