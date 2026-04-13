Спрос на электромобили в Украине рухнул на 63% за год

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2021 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили упал на 63%, а по сравнению с февралем 2026 года вырос на 88%, сообщает Укравтопром.
Какое количество зарегистрированных авто
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 1910 шт. (новых — 227 шт., б/у — 1683 шт.). Среди 111 ед. коммерческих электромобилей новыми были только 15 автомобилей.
Топ-5 новых электромобилей месяца
- BYD Leopard 3 — 34 ед;
- ZEEKR 001 — 30 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 30 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 21 ед;
- VOLKSWAGEN iD.4 — 19 ед.
Топ-5 подержанных электромобилей
- NISSAN Leaf — 226 ед.;
- TESLA Model Y — 212 ед.;
- TESLA Model 3 — 210 ед.;
- RENAULT Zoe — 101 ед;
- KIA Niro — 100 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
