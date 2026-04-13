1500 гривен для украинцев: сколько пенсионеров уже получили выплату

Пенсионный фонд произвел выплаты для 9,7 млн пенсионеров. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Пенсионный фонд осуществил выплаты для 9,7 млн пенсионеров: для 8 млн средства поступили через банк, для 1,7 млн поступают через „Укрпочту“. Другим получателям деньги поступят до конца апреля», — написала она.

По ее словам, в общей сложности выплату получат 13 млн человек: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетные семьи, одинокие матери.

Правительство ввело целевую поддержку 1500 грн для людей для преодоления ценового шока и увеличения расходов, в частности из-за роста мировых цен на нефть.

Кто имеет право на доплату 1500 грн

Помощь получат:

пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;

малообеспеченные и многодетные семьи;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие матери и получатели базовой социальной помощи (БСД).

Если человек одновременно имеет несколько оснований, то выплата одинаково производится только один раз.

Доплата предоставляется если общий размер выплат со всеми надбавками не превышает 25 950 грн. В то же время, независимо от дохода, доплату получат:

лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины;

члены семей погибших, умерших или пропавших без вести Защитников и Защитниц;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Как получить апрельскую доплату 1500 грн

Деньги начисляются автоматически:

на банковский счет отдельной суммой;

если вы получаете выплаты через «Укрпочту», то средства принесет почтальон или их выдадут в отделении вместе с основными выплатами.

Выплаты стартовали 6 апреля.